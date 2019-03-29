Висмоктують життя: найнебезпечніші знаки Зодіаку

Ідеальних людей не буває, але деякі дуже часто гніваються і роблять неприємні вчинки.

OBOZREVATEL склав список тих знаків, з представниками яких краще бути обережним.

Козеріг

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Народилася: 20 cічня 1986 року

Представники цього знака деколи насилу стримую емоції, особливо якщо вони негативні. Козерогів досить легко вивести з рівноваги і розлютити. І якщо вам вдалося це зробити, тоді тримайтеся від них якнайдалі. Адже люди, народжені під цим знаком Зодіаку, змітають все на своєму шляху, коли роздратовані.

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Леви небезпечні своєю непередбачуваністю. Це досить добродушні люди, які можуть терпіти всі недоліки та негатив інших людей, але в один прекрасний момент вони вибухають. Після чого представники цього знака починають придумувати спосіб, як вишукано зробити вам боляче.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Представники цього знака досить мстиві і злопам'ятні. Вони можуть тривалий час тримати в собі емоції і почуття, але якщо вони вийдуть з-під контролю, то мало всім навколишнім не здасться. Також Ракам не варто довіряти і розкривати таємниці. Адже якщо ви перейдете їм дорогу, вони знищать вас вашим же зброєю.

Раніше OBOZREVATEL підготував список з найбільш лицемірних знаків Зодіаку, яких варто остерігатися.

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