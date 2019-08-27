Випробування і ілюзії: маг напророчив долю нової Ради

Для першого засідання Верховної Ради України нового скликання обрано не найкращий день з астрологічної точки зору.

Перш за все, в четвер, 29 серпня, Місяць буде спадати, – сказав в коментарі OBOZREVATEL астролог, маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Проаналізувавши дату 29 серпня, він повідомив, що в цей день "Сонце в Діві, що означає обережність і продуктивність, Місяць у Леві – Лев піднімає знесиленого мандрівника, щоб той міг йти далі. Меркурій у Леві – позитивний рух. Венера в Діві – емоції приведуть до матеріальних результатів. Юпітер у Стрільці – новий позитивний вплив в політиці".

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При цьому чотири планети – Сатурн, Уран, Нептун і Плутон – будуть знаходитися в ретроградному русі. Це означає, що "доведеться миритися з новими реаліями, які з'являться в навколишньому світі, враховувати їх", – пояснив він.

Планета в космосі, ілюстрація Google Images

Завдяки тому, що Білий Місяць буде перебувати в зодіакальному сузір'ї Діви, новому парламенту "вдасться підняти економіку" і він "зуміє досягти гармонійного розвитку декількох векторів".

Перше засідання Ради випадає на 28-й місячний день, що обіцяє удачу, але оскільки Місяць спадаючий, "продуктивність буде впроваджуватися повільно", – додав маг.

Ігор Мехеда також проаналізував дату 29 серпня з нумерологічної точки зору. За його словами, число 29 не можна вважати сприятливим. "Доведеться пройти через випробування і подолати ілюзії", – сказав він.

Таким чином, новому парламенту варто було б почати свою роботу "на зростаючому Місяці і не на 29 число", – резюмував астролог.

Як писав OBOZREVATEL, урочисте засідання новообраної Верховної Ради України 9-го скликання відбудеться 29 серпня 2019 року. Також в цей день пройде перше пленарне засідання парламенту.

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