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Виносити сміття ввечері: майстер феншуй розповіла, як "нейтралізувати" забобон

2.1т
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Принципи феншуй допоможуть "нейтралізувати" народну прикмету, яка забороняє виносити сміття після заходу сонця.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV дизайнерка, консультантка з феншуй Сюзанна Ланьо. Вона також розповіла, в якому місці будинку з точки зору гармонізації простору у жодному разі не можна ставити відро для сміття.

"Якщо відро для сміття стоїть в "напрямку успіху" у людини (т.зв. Шен-Ци. – Ред.) – то у неї може чудово йти фінансовий потік, вона може добре заробляти, але гроші будуть швидко йти. Як сміття. Тобто, витрат буде більше, ніж доходів", – зазначила Ланьо.

За її словами, в цьому випадку може допомогти лише один рух: "Переставляєш відро для сміття і вже по-іншому тече енергія".

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На питання, чи узгоджується з принципами феншуй поширений забобон, що не можна ввечері виносити сміття, Ланьо відповіла:

"Це наше ставлення. А якщо у людини є упередження, можливо, щось навіть трапиться. Але ніхто не каже, що людина прожила нещасне життя через те, що вона виносила сміття вечорами".

"Я вважаю, що справа не в цьому. При певному душевному настрої, правильно відрегулювавши простір – можна виносити сміття в будь-який час", – запевнила фахівчиня з феншуй.

За законами феншуй, відро для сміття не повинно стояти в "зоні успіху"

За законами феншуй, відро для сміття не повинно стояти в "зоні успіху"

kipmu.ru

Як писав OBOZREVATEL, широке поширення забобонів часто призводить до несподіваних ефектів. Так, "містична дата" п'ятниця, 13-е, вважається мало не найбільш безпечним днем року – через погані прикмети і стереотипи люди цього дня до всього ставляться обережніше.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Тег
традиции
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Тарас Бор
Тарас Бор
Охренеть!!!Прям,ссссуко,тема для диссертации.
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