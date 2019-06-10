Відпустка за гороскопом: як люблять відпочивати знаки Зодіаку

Літо вже дуже близько, і пора задуматися про те, де ж провести свою відпустку. Різні знаки Зодіаку мають свої індивідуальні характеристики і особливості, тому їм підходить різний вид відпочинку.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як люблять відпочивати "зіркові" мандрівники і які місця їм для цього підходять.

Фото: spmag.ru

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Овен

Представники цього знака не люблять нудьгувати і терпіти не можуть одноманітності. Для них "відпустка" зовсім не означає лежання на пляжі, адже вони віддають перевагу активному, цікавому і пізнавальному відпочинку. Саме тому Овнам слід обирати курорти з різними спортивними заходами в якомусь теплому місці, зайнятися вейкбордингом або скелелазінням.

Фото: Action-Lab

Телець

Тельці — мрійливі інтроверти, які завжди прагнуть до тиші і спокою. Галасливі компанії, вечірки біля басейну або екстремальні розваги — це абсолютно не про них. Представники цього знака воліють відпочивати в красивих і культурних місцях, де можуть довго гуляти вулицями історичних стародавніх міст. Ідеальний вибір відпустки для них — поїхати в такі міста, як Афіни (Греція), Єрусалим (Ізраїль), Бейрут (Ліван) або інші.

Фото: shutterstock.com

Близнюки

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, дуже спокійні і домашні. Тому і свою відпустку вони можуть провести сидячи вдома. Але часом Близнюки можуть відчувати тягу до подорожей. Для них буде дуже привабливою поїздка на який-небудь курорт або в Париж. Головне для представників цього знака в поїздках — це наявність готелю, куди вони зможуть повернутися після дослідження пам'яток, і де будуть всі можливі зручності. Адже комфорт для Близнюків життєво необхідний.

Рак

Раки обожнюють відпочивати на найвищому рівні: дорогі країни, готелі, найкращі ресторани, казино. Їм потрібні яскраві враження, тому на відпочинку представникам цього знаку важлива наявність культурних програм. Щоб незабутньо провести свою відпустку людям, народженим під цим знаком Зодіаку, слід відправитися в Монте-Карло (Монако), Лас-Вегас (США) або Дубай (ОАЕ).

Фото: travel365.md

Лев

Цим людям дуже важко змусити себе по-справжньому відпочити. Куди б не вирушили Леви, вони постійно будуть думати про роботу, або працювати дистанційно. Тому представникам цього знаку потрібно поставити перед собою мету, яка відверне їх від роботи. Наприклад, підкорити найвищу гору України — Говерлу, або відправитися в піший похід до руїн майя в Мексиці.

Діва

Діви люблять відпочивати і мріяти, а для цих цілей їм підійде пляж або будиночок біля озера. Але буває і таке, що представникам цього знаку хочеться активного відпочинку. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, просто обожнюють багато ходити і досліджувати нові місця. Тому вони будуть в захваті від проведення часу в Барселоні (Іспанії), Венеції (Італії), Парижі (Франції) або інших містах.

Фото: extraguide.ru

Терези

Представники цього знака відчувають постійну тягу до пригод і подорожей. Вони завжди прагнуть до нових вражень: побачили нову гору — потрібно піднятися, дійшли до океану — потрібно перетнути. Тому у відпустці їм найкраще зайнятися спортивним туризмом. Наприклад, відправитися підкорювати Альпи.

Скорпіон

Скорпіони люблять комфорт і романтику. Найкращий відпочинок для них — це смачна їжа, приємна музика і красиві пейзажі навколо. Тому представники цього знака із задоволенням проведуть час десь на березі моря, або ж в красивому ресторані з панорамним видом на якесь місто. Наприклад, на Париж (Францію) або ж на Мілан (Італію).

Стрілець

Представники цього знака воліють відпочивати у великій галасливій компанії. Їхній відпочинок повинен бути активним, наповненим незабутніми пригодами, вечірками і яскравими емоціями. Відповідними для Стрільців будуть туристичні поїздки в Туреччину, Іспанію, Грецію або на Кіпр.

Фото: ucheba.ru

Козеріг

Козероги віддають перевагу спокійному і розміреному відпочинку з найближчими людьми. На відміну від Стрільців, представники цього знака терпіти не можуть галасливих компаній і вечірок. Тому для них ідеально підійде відпустка в незіпсованих цивілізацією мальовничих місцях. Зірки радять Козерогам, наприклад, зняти будиночок біля озера десь в Україні і насолоджуватися свіжим повітрям і тишею.

Водолій

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, воліють відпочивати зі своєю другою половинкою. Часто Водолії проводять свою відпустку в пансіонатах, санаторіях або на базах відпочинку. Тому представникам цього знаку для відпустки підійдуть такі країни: Єгипет, Швейцарія, Бельгія або Кіпр.

Фото: oboi-dlja-stola.ru

Риби

Рибам до душі курорти, на яких є широкі можливості для найрізноманітніших розваг. Для них дуже важливо мати можливість відвідувати музеї, картинні галереї, концерти або дискотеки. Тому що саме це у відпустці їх найбільше тішить і надихає. Вдалими для представників цього знака будуть туристичні поїздки по таких містах: Париж (Франція), Рим (Італія) або Мадрид (Іспанія).

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