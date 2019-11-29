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Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

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2020 рік пройде під знаком Білого Сталевого Щура. Народні прикмети і забобони свідчать, що пари зіграли весілля у високосний рік не проживуть разом довго, але астрологи не так категоричні.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити весільний гороскоп на 2020 рік.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Новини
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Овен

Для цього знака Зодіаку 2020 рік не найвдаліший. Через особливості характеру в сім'ї часто будуть сварки. Краще відкладіть весільне торжество на 2021 рік. Крім того, Овнам доведеться попрацювати над відносинами, оскільки вони можуть зіпсуватися.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Телець

Народжені під цим знаком зможуть створити міцну сім'ю в 2020 році. Незважаючи на всі прикмети і забобони у Тельців вийде не тільки зіграти весілля, але і зберегти міцну сім'ю. Головне - бути рішучими і знаходити компроміси.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Близнюки

Близнюкам також можна укладати шлюб в 2020 році. Ви зможете створити міцну сім'ю, яка може стати прикладом для оточуючих. Також ви зможете з легкістю організувати саме торжество. Зірки будуть на вашому боці.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Рак

Раки, укладаючи шлюб в 2020 році, зможуть отримати дуже пристрасне і насичене сімейне життя. В цілому, у вас вийде заключити міцний шлюб, але будьте готові до того, що він буде наповнений ревнощами.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Лев

Рух - стане переважаючим словом в сімейному житті Левів. Якщо ви зіграєте весілля в 2020 році, то отримаєте міцну і активну сім'ю. Ваше життя наповниться пригодами і різними цікавими подіями.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Діва

У 2020 році Дівам не потрібно женитися або виходити заміж. Цей шлюб принесе вам тільки смуток і розчарування. Краще почекайте до 2021 року, щоб уникнути неприємних ситуацій і розставань.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Терези

Сім'я, яка буде створена в 2020 році буде міцною. Головне - правильно вибрати партнера і орієнтуватися не тільки на почуття, а й на розум. Не бійтеся також і розривати відносини з тими, з ким провели багато років.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Скорпіон

Ваша непередбачуваність може негативно вплинути на шлюб, який буде укладений у 2020 році. В цілому, нічого страшного не станеться і, можливо, вам вдасться створити міцну сім'ю.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Стрілець

Шлюб, укладений Стрільцями в 2020 році, буде наповнений тишею і спокоєм. Якщо вам до смаку таке життя - то сміливо одружуйтесь або виходьте заміж.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Козеріг

Козерогам слід бути уважними і акуратно вибирати майбутнього чоловіка або дружину. Є шанс, що відносини з вами завели виключно з корисливих цілей, тому і шлюб може бути з розрахунку.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Водолій

Зігравши весілля в 2020 році вам точно вдасться стати щасливим в сімейному житті. Для Водоліїв цей рік точно є вдалим. Але вам обов'язково потрібно бути впевненим у своєму рішенні пов'язати життя з людиною, з яким ви перебуваєте у відносинах.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Риби

Зірки підготували для Риб складний рік, який буде дуже сприятливим для весілля. Не бійтеся заводити стосунки в рік Щура - якщо ви докладете зусиль вони будуть міцними і комфортними для вас.

Весільний гороскоп на 2020 для всіх знаків Зодіаку: коли одружуватися в рік Щура

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, астролог Людмила Халанська повідомила про те, що в 2020 році відбудеться унікальне поєднання планет, яким можна скористатися.

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Автор
Марія Дідик
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