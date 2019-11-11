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"Великі зміни": озвучений астропрогноз на 2020 рік

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Астролог Людмила Халанська в контексті астрологічного прогнозу на 2020 рік повідомила про те, що світ чекають великі зміни.

"Можна сказати, що це рік нового відліку, початку нових циклів світової історії", – сказала вона в блозі OBOZREVATEL.

За її словами, в 2020 році відбудеться знакова астрономічна подія – з'єднання Юпітера і Плутона в Козерозі. Причому, обидві планети будуть ретроградними, тобто їх видимий рух по небу буде зворотним.

2020 рік принесе світу великі зміни

2020 рік принесе світу великі зміни

ТСН

"Таке з'єднання тягне за собою істотні політичні і соціальні зміни в світі. Це можуть бути не самі безболісні, але необхідні для подальшого розвитку цивілізації зміни, враховуючи, що на початку року ще одна планета – Сатурн – також потрапить в з'єднання з Плутоном", – пояснила астролог.

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За її прогнозами, в 2020 році очікується "довгий період важливих історичних процесів, які торкнуться відразу кількох держав, а також всесвітніх організацій і об'єднань".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп на листопад 2019 року для всіх знаків Зодіаку по картах Таро.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Людмила Халанська
Тег
Гороскоп 2020
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