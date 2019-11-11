"Великі зміни": озвучений астропрогноз на 2020 рік

Астролог Людмила Халанська в контексті астрологічного прогнозу на 2020 рік повідомила про те, що світ чекають великі зміни.

"Можна сказати, що це рік нового відліку, початку нових циклів світової історії", – сказала вона в блозі OBOZREVATEL.

За її словами, в 2020 році відбудеться знакова астрономічна подія – з'єднання Юпітера і Плутона в Козерозі. Причому, обидві планети будуть ретроградними, тобто їх видимий рух по небу буде зворотним.

2020 рік принесе світу великі зміни ТСН

"Таке з'єднання тягне за собою істотні політичні і соціальні зміни в світі. Це можуть бути не самі безболісні, але необхідні для подальшого розвитку цивілізації зміни, враховуючи, що на початку року ще одна планета – Сатурн – також потрапить в з'єднання з Плутоном", – пояснила астролог.

За її прогнозами, в 2020 році очікується "довгий період важливих історичних процесів, які торкнуться відразу кількох держав, а також всесвітніх організацій і об'єднань".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп на листопад 2019 року для всіх знаків Зодіаку по картах Таро.

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