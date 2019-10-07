Начатое в первые дни недели дело будет буквально обречено на успех – звезды позаботятся о том, чтобы энергетика этого времени способствовала реализации самых сложных проектов.

В среду и четверг можно будет немного сбавить обороты и перевести дух – правда, отдых рекомендуется активный, он позволит держать дух в состоянии бодрости, а тело – в тонусе. Ближе к выходным все вернется на круги своя: самыми востребованными в это время качествами станут целеустремленность и трудолюбие.

Овен

В начале недели все будет располагать к отдыху или хотя бы спокойному, неспешному существованию – воспользуйтесь этим временем, чтобы восстановить силы, они вам очень скоро понадобятся. Чтобы не только продвигаться вперед, но и добиться реального успеха, нужно проанализировать удачи и провалы последнего времени и сделать выводы о том, что вы делали правильно, а что – нет. Это поможет определиться с новой тактикой и стратегией. В воскресенье можно разрешиться старый конфликт.

Телец

Начинать новую жизнь лучше с начала недели, и нынешний понедельник подходит для этой цели идеально. Прежде чем действовать, составьте подробный план, в который обязательными пунктами включите примирение с теми, с кем находитесь в ссоре – как на работе, так и дома. Окружающие настроены благожелательно – они склонны простить вам ваши ошибки и восстановить отношения в прежнем их виде. На вторую половину недели не рекомендуется назначать важные встречи и серьезные сделки.

Близнецы

Не стоит доверять незнакомым людям на слово – слишком велик риск стать жертвой обмана. На работе не время приступать к реализации новых проектов – сейчас лучше завершить то, над чем давно работаете. Вторая половина недели обещает быть эмоциональной – чувства самой разной направленности, от "минуса" до "плюса" будут испытывать вас на прочность протяжение нескольких дней. Избежать такого изматывающего состояния можно, включив режим невозмутимости и умиротворения.

Рак

Если первая половина недели будет наполнена интересным событиями и приятными сюрпризами, то вторая окажется относительно спокойной, Эти дни лучше прожить неторопливо, без суеты, заботясь о своем здоровье и самочувствии – впрочем, о благополучии в личной жизни тоже забывать не стоит. Человек из прошлого, которого вы встретите в это время, раскроет вам тайну, над разгадкой которой вы бились долгое время – скорее всего, все окажется совсем не так, как вы предполагали.

Лев

Пришло время воплощать в жизнь замыслы и осуществлять планы, которые разрабатывали в последнее время – обстоятельства для этого сложатся самые благоприятные. Не стоит предаваться самокритике – пользы от такого занятия не будет никакой, а вот самооценку можно серьезно понизить. Выходные лучше посвятить своим близким: вспомните, как давно вы не проводили время вместе, и отправляйтесь куда глаза глядят – в кино, в театр, аквапарк или ближайший лес, главное – всей семьей.

Дева

Принимая серьезное решение, важно не торопиться – тут, как говорится, нужно семь раз отмерить и только потом – "резать". Определившись с тем, что вам предстоит осуществить, не мешкайте – сразу приступайте к активным действиям – благоприятный результат будет напрямую зависеть от скорости выполнения задания. Воскресенье звезды рекомендуют посвятить своему дому – навести порядок и уют, вымести и выбросить скопившийся мусор, пожертвовать одежду, которую вы давно не носите, нуждающимся.

Весы

Те, кто давно мечтает о новой должности или повышении зарплаты, в начале недели могут смело говорить на такие деликатные темы с начальством – оно будет настроено благосклонно и, скорее всего, удовлетворит просьбу. Начиная с четверга эмоции будут перехлестывать через край, так что легко будет поссориться даже с самыми спокойными и неконфликтными людьми – лучше свести общение с окружающими к минимуму. В это время также важно следить за питанием и режимом дня.

Скорпион

Успешными будут любые контакты – как профессионального, так и личного свойства: хорошо пройдут и деловые переговоры, и объяснения в любви вплоть до предложения руки и сердца. Можно также покупать недвижимость, а вот от поездок – во всяком случае, в первой половине недели – лучше отказаться. Какие-то ситуации могут вызвать у вас ощущение дежа-вю – скорее всего, они посланы вам для того, чтобы вы сделали усилие и проявили какие-то – возможно, несвойственные вам – качества характера.

Стрелец

Лучшего времени для реализации новых проектов не найти – обстоятельства будут благоприятствовать любым начинаниям. За неимением неотложных заданий, можно сосредоточиться на неоконченных делах – их удастся на удивление быстро довести до ума. Во второй половине недели стоит помнить народную мудрость о том, что "язык мой – враг мой": неосторожно сказанные слова могут стать причиной серьезного конфликта, последствия которого окажутся непредсказуемыми – вплоть до разрыва отношений.

Козерог

Желающим сесть вам на голову рекомендуется дать понять, что этот номер у них не пройдет, в противном случае они сочтут вашу деликатность слабостью и употребят ее вам же во зло. Во второй половине недели вас посетят креативные идеи – важно фиксировать самые интересные из них, чтобы не забыть: в ближайшее время вы сможете воплотить их в жизнь. На выходных звезды предостерегают от необдуманных поступков и резких высказываний – впоследствии они могут дорого вам обойтись.

Водолей

Какие бы профессиональные задачи перед вами не стояли, решительно идите на их штурм – смелость, как известно, города берет, а уж о рабочих проектах и говорить нечего. Ближе к концу недели звезды рекомендуют обращать внимание на знаки, которые будет посылать вам судьба – нечаянно подслушав чужой разговор, вы сможете получить ответ на важный вопрос. В воскресенье стоит отложить все дела – прежде всего, финансовые – на некоторое время: в конце концов, это день предназначен для отдыха.

Рыбы

Многое в это время зависит от умения грамотно презентовать свою работу начальству – из двух хороших сотрудников оно, как правило, выбирает того, кто не стесняется показать товар лицом. Во второй половине недели стоит внимательно отнестись к собственному окружению – возможно, среди находящихся рядом людей есть те, кто распространяет слухи и сплетни за вашей спиной. Чем быстрее вы вычеркнете их из списка близких людей, тем лучше для вас, как, впрочем, и для них.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!