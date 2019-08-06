Унікальний зорепад у серпні – коли та як загадувати бажання

В середині серпня на вечірньому небі можна буде спостерігати унікальне явище – метеоритний дощ, який має назву зорепад Персеїди.

OBOZREVATEL підготував інформацію про те, якого числа відбудеться зорепад та як правильно загадувати бажання, аби вони здійснилися.

Зорепад Персеїди 6262.com.ua

Коли буде зорепад Персеїди (метеоритний дощ)

Метеоритний дощ розпочався 15 липня. Його активна фаза припаде на 11, 12, 13 серпня. Найсильніший зорепад буде в ніч з 12 на 13 серпня.

В Україні можна буде насолодитися цим явищем сповна. Втім, цього року кількість метеорів буде значно меншою, ніж торік. Так, якщо у 2018 році було близько 200 метеорів за годину, то у 2019 році їхня частота коливатиметься від 60-70 метеорів на годину.

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Як загадувати бажання під час зорепаду – поради

Зорепад Персеїди можна назвати періодом здійснення бажань. Але, щоб вони точно здійснилися, до процесу загадування треба підійти з особливою відповідальністю. Тут важливо врахувати і швидкість реакції, і середовище, і саме формулювання бажання.

Порада 1

Оскільки процес падіння дуже швидкий – будьте готові загадувати бажання одразу, щойно побачите зірку. Заготуйте бажання напередодні, аби якомога швидше передати Всесвіту готове формулювання.

Порада 2

Якщо спостерігаєте за зорепадом не наодинці, то вголос бажання не загадуйте, повторюйте його про себе. Також не треба нікому розповідати про те, що ви просили у Всесвіту.

Порада 3

Спостерігати зорепад краще за все у тихому місці, бажано поза містом, де ілюмінація не заважатиме милуватися метеоритним дощем. Влаштуйтеся зручніше і розслабтеся, уявляйте здійснення бажання.

Порада 4

Загадуйте бажання повернувшись обличчям на Схід. Вважається, що це дуже позитивно сприяє його втіленню.

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