Українці побачать перший зорепад-2020: як правильно загадати бажання

В ніч 3 на 4 січня відбудеться пік метеорного дощу Квадрантіди. Сам зорепад триватиме до 12 січня.
У піковий період за годину може "впасти" від 40 до 250 метеорів, пишуть "Факти".
Цей метеорний потік вчені відкрили ще на початку 19 століття і назвали на честь сузір'я стіни Квадранта, яке не враховують сучасні вчені і астрологи.
Пік Квадрантіди - сильний в енергетичному плані період, під час якого потрібно загадувати бажання, дивлячись на падаючі зірки. Для цього необхідно зосередитися на своєму бажанні і постаратися його візуалізувати.
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