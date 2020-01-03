Українці побачать перший зорепад-2020: як правильно загадати бажання

В ніч 3 на 4 січня відбудеться пік метеорного дощу Квадрантіди. Сам зорепад триватиме до 12 січня.

У піковий період за годину може "впасти" від 40 до 250 метеорів, пишуть "Факти".

Цей метеорний потік вчені відкрили ще на початку 19 століття і назвали на честь сузір'я стіни Квадранта, яке не враховують сучасні вчені і астрологи.

Пік Квадрантіди - сильний в енергетичному плані період, під час якого потрібно загадувати бажання, дивлячись на падаючі зірки. Для цього необхідно зосередитися на своєму бажанні і постаратися його візуалізувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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