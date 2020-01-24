Цифра "4" під забороною: астрологиня озвучила рекомендації на Новий рік Щура

Астролог Ефа Форіна розповіла, що на "китайський Новий рік" – Новий рік Щура за східним календарем, який настане 25 січня, – не рекомендується використовувати цифру "4".

"Цей ієрогліф у китайців вважається нещасливим", – пояснила вона OBOZREVATEL.

За словами астролога, в ніч з 24 на 25 січня "не можна сваритися, особливо з родичами". Вона також порекомендувала викинути або заховати символи старого китайського року – року Свині. "Якщо у вас залишилися символи минулого року, краще їх прибрати або не ставити поруч з господинею року, тому що свиня і щур один одного недолюблюють", – зазначила Ефа Форіна.

У новорічну ніч з 24 на 25 січня не слід використовувати число "4"

"Також 24 і 25 січня не позичайте гроші самі і не давайте в борг. Не підрізайте нігті 24 січня, щоб не обрізати собі удачу", – порекомендувала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна озвучила оригінальний ритуал на привернення грошей, для якого знадобиться 8 мандаринів, 8 купюр і 8 свічок.

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