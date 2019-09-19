Тримайтеся від них подалі! Найпідступніші знаки Зодіаку

Життя часто надає вибір: вчинити чесно або ж перейти на темний бік. Часом заради власної вигоди люди схиляються до другого варіанту.

OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, які сильніше за інших схильні до підлості.

Козоріг

Ольга Бузова Фото з Instagram

Народилася: 20 січня 1986 року

Козоріг – найпідступніший знак Зодіаку. Це подвійна натура, схильна до змін думок, бажань і настрою. Тобто сьогодні він за вас, а завтра – проти. Козороги впевнені в тому, що всі навколо мають потурати їхнім капризам. Також люди, народжені під цим знаком Зодіаку, не вміють зберігати таємниці і охоче користуються довіреними їм секретами для своєї користі.

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: prm.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Представників цього знаку важко образити, але якщо вам це вдасться, будьте готові до агресії. Близнюки вважатимуть, що мають повне право відповісти підлістю. Вони будуть раді зробити так, щоб у кривдника зіпсувався настрій. Тому тримайтеся від людей, народжених під цим знаком Зодіаку, подалі.

Риби

Ріанна Фото з Instagram

Народилася: 20 лютого 1988 року

Риби дуже розважливі особистості. Вони можуть досить часто робити негарні вчинки з відмовкою на кшталт: "Нічого особистого, лише бізнес". Річ у тім, що для людей, народжених під цим знаком Зодіаку, така фраза реально має сенс і працює. Дружба і хороші стосунки з Рибами закінчуються там, де починаються зіткнення інтересів і конкуренція.

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