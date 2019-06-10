Тримайтеся від них подалі! Найпідступніші знаки Зодіаку

Бувають люди, у яких буквально на обличчі написано про негативні риси. З ними краще не мати справи і тим більше не розповідати важливі секрети.

OBOZREVATEL склав список найбільш підлих знаків Зодіаку, від яких варто триматися подалі.

Телець

Пенелопа Крус Фото з Instagram

Народилася: 28 квітня 1974 року

Тельці — найпідступніший знак Зодіаку. Це подвійна натура, схильна до змін думок, бажань і настрою. Тобто сьогодні представники цього знака за вас, а завтра — проти. Також Тельці впевнені в тому, що всі навколишні повинні потурати їхнім капризам.

Рак

Селена Гомес Фото з Instagram

Народилася: 22 липня 1992 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, дуже емоційні, тому якщо їх роздратувати, то свій гнів вони будуть виливати довго і бурхливо. Ці люди готові на багато що, аби домогтися своїх цілей. Дорвавшись до влади, Раки можуть стати деспотичним правителем або тираном. Егоїзм змушує їх ігнорувати чужі бажання і потреби.

Стрілець

Анна Седокова Фото з Instagram

Народилася: 16 грудня 1982 року

Представники цього знака — егоїсти. Підлість вони здатні зробити будь-кому — якщо вважатимуть, що в даний момент особисто їм це вигідно. Стрільці не вміють зберігати таємниці і охоче користуються довіреними їм секретами для власної користі.

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