Топ-5 жіночих імен з важкою долею: найневдаліші імена для дівчаток

Далеко не всі жіночі імена вважаються щасливими. Так, на думку астрологів, деякі з них відштовхують від жінки удачу і притягують труднощі.

Власниці таких імен можуть у цілому мати складну долю. OBOZREVATEL пропонує дізнатися своїм читачам, які жіночі імена фахівці вважають невдалими і як краще не називати доньку.

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Надія

Жінки на ім'я Надія часто надмірно покладаються на удачу, вони тонуть в очікуваннях, сумнівах і мають завищену самооцінку, яка заважає їм мислити тверезо.

Якщо ви хочете назвати свою дочку Надею, то будьте готові до того, що можете привнести в її життя певний сумбур, невизначеність, хаос.

А нумерологічний аналіз цього імені говорить про те, що в нього немає яскраво вираженого числа-талісмана. Багато хто стверджує, що талісман для імені Надія – число 5 або 3, але в реальності числа 3, 5, 7 і 9 ділять між собою право називатися кращими для Надії.

Людмила

Астрологи відзначають, що ім'я Людмила дуже невдало поєднується з багатьма із знаків зодіаку. Так, найкраще Людмилі бути Терезами, Тельцем або Рибами. Але навіть це не подарує імені Людмила особливої внутрішньої сили.

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Вважається, що життя Людмили далеке від безхмарного, володарка цього імені змушена постійно хапатися за соломинку. Ім'я Людмила входить до топ-5 невдалих імен, тому що жінки з цим ім'ям, як правило, дуже важко розлучаються з тим, що їм належить. Вони також не здатні відпустити минуле, щоб іти вперед. Людмила замкнена десь між мріями і реальним світом.

Віра

Ім'я Віра також внесено до списку найбільш невдалих. Багато хто помилково вважає, що це ім'я покликане подарувати віру в світле майбутнє, але насправді воно, навпаки, забирає удачу. Жінка з цим ім'ям часто занадто легковажно ставиться до власного життя.

Крім того, ім'я Віра вважається нещасливим тому, що в нього немає повної версії. Так, фахівці переконують, що різноманітність форм імені захищає людину від пристріту і інших подібних проблем. У Віри такого захисту немає, їй складно одній йти по життю, а розбиратися в людях вона не вміє.

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Звичайно, це зовсім не означає, що щасливих Вер не буває, але просто знайти щастя Вірі практично завжди дуже важко.

Ірина

Ірина вважається проблемним ім'ям, оскільки жінки на ім'я Ірина надзвичайно самостійні. Крім того, в імені Ірина домінує саме чоловіча енергетика. Часто чоловіки просто тьмяніють на тлі Ірини.

Ірина входить до топ-5 найневдаліших імен ще й тому, бо їй найважче знайти свою другу половинку. Справа в тому, що енергетика імені Ірина практично не гармонує з чоловічими іменами. Вона може бути суперницею в стосунках, але зовсім не вміє шукати компроміси.

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Олександра

На думку фахівців, парні імена, Олександра, Євгенія, Валерія, не надто щасливі для жінок. Чоловіча енергетика цих імен заважає жінці знайти себе в суспільстві і взагалі у житті, їм майже завжди не щастить у коханні. Олександра – найяскравіша представниця цього типу. Їй важко чинити опір чоловічому началу в собі, тому Саша дуже конфліктна і не здатна йти на поступки.

Жінки з ім'ям Олександра дуже часто обирають кар'єру замість сімейного життя. Ужитися з Сашею складно. За своїми проблемами Олександра близька до Ірини, і дружба між носійками цих двох імен допоможе їм усвідомити свої недоліки.

Астрологи стверджують, що ім'я – це талісман людини, і радять давати дочці, щоб уберегти її від невдач, два імені: одне мають знати лише найближчі, інше буде доступним і для решти людей.

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