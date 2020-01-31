Топ-5 жіночих імен із моторошним значенням: які саме

Багатьох хвилює питання, чи дійсно те або інше ім'я може вплинути на характер, зовнішність або долю людини, і що робити, якщо значення імені звучить лякаюче.

Психологи це заперечують. Адже якщо дівчинку звуть, наприклад, Варвара ("дикунка"), це зовсім не означає, що вона виросте нетовариською, а ім'я Белла ("прекрасна") не гарантує перемоги в конкурсі краси. Про найпопулярніші жіночі імена зі страшним значенням – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

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1. Варвара

Значення імені Варвара – "дикунка, чужа, варварка" –прийшло до нас від греків і римлян і звучить як "Барбарос" ("чужинець"). А за індоєвропейською версією корінь імені "вар" означає "захист". Таким чином, Варвара - це "подвійний захист". Відомі Варвари: Варвара Мей, Барбра Стрейзанд, Барбара Брильська.

2. Клавдія

Ім'я Клавдія означає "кульгавий". Таке значення з'явилося через латинський корінь Claudius (кульгати). Як відомо, в грецькій міфології був бог вулкану на ім'я Клаудус. Він був кульгавим на одну ногу, але дуже хорошим: виковував зброю для інших богів і героїв. Втім, страшне значення імені Клавдія не загрожує нічим подібним своїй власниці. Тим більше, в посланнях апостола Павла згадується римська свята з таким ім'ям. Відомі Клавдії: Клавдія Шульженко, Клаудія Кардинале, Клаудіа Шиффер.

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3. Лоліта

За однією версією, ім'я Лоліта означає "печаль, скорбота", будучи іспанським варіантом імені Долорес (ісп. Dolor - "печаль"). А за іншою, ім'я має римський корінь Lollii, який перекладається як "бур'ян" або "польова трава".

При цьому в описі характеру жіночого імені Лоліта немає ні слова про печаль або суперечки. Навпаки, жінки на ім'я Лоліта, як правило, веселі, товариські та щасливі. Відомі Лоліти: Лоліта Мілявська, Лоліта Торрес.

4. Моніка

Перший варіант тлумачення імені Моніка – "самотня": грецьке слово "монос" означає "самотня", "єдина". Згідно з другим варіантом, ім'я Моніка походить від слова "монео", що означає "натхнення". Відомі Моніки: Моніка Беллуччі, Моніка Поттер, Моніка Селеш.

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5. Меланія

Значення імені Меланія, що має грецьке коріння, звучить страхітливо: "темна", або "чорна". Однак насправді нічого негативного в ньому немає. Існує версія, згідно з якою Меланіями здавна називали дівчаток з чорним і темним волоссям. Варіанти звучання імені: Мелайна (Греція), Мелані (в інших європейських країнах і США), Меланія, Мелаша, Малаша або Маланка (у слов'ян). Відомі Меланії: Меланія Трамп, Мелані Чісхолм (Мелані Сі), Мелані Гріффіт, Мелані Лінскі.

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