Не щастить у коханні: топ-3 знаки Зодіаку, яким важко побудувати відносини

Кожна людина хоче кохати та бути коханою, але не всім дано пізнати це солодке почуття і добитися взаємності.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про топ-3 знаки Зодіаку, яким важко побудувати відносини. Адже вони власноруч відштовхують від себе щастя.

Фото: lady.tochka.net

Овен

Олена Темнікова Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Народилася: 18 квітня 1985 року

Овнам в основному не щастить у коханні з тієї причини, що вони самі від нього тікають. Коли приходить момент створення серйозних відносин, люди, народжені під цим знаком Зодіаку, починають шукати вади у своєму обранцеві та одразу ж розчаровуються. Зірки вважають, що Овни просто бояться покохати по-справжньому і бути вірними тільки одній людині. Тому довгі відносини – не для них.

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: vogue.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Представники цього знака дуже хочуть мати сім'ю і бути коханими, але, на жаль, їм не завжди вдається досягти бажаного щастя. Дуже часто Близнюки закохуються в людину, яка їм не відповідає взаємністю, а вони чекають і сподіваються. Так люди, народжені під цим знаком Зодіаку, можуть чекати роками та упускають свої найкращі роки.

Риби

Ріанна Фото: instagram/badgalriri

Народилася: 20 лютого 1988 року

Риби вимогливі не тільки до себе, але й до своєї другої половинки. Цей своєрідний тиск не кожен витримає, тому часто представники цього знака страждають на самоті. Якби вони знизили планку вимог у відносинах, все склалося б інакше. Але природжені перфекціоністи навіть думати про це не бажають і готові хоч все життя шукати людину, яка максимально відповідатиме їхнім вимогам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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