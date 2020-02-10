Самі собі вороги: топ-3 знаки Зодіаку, які руйнують особисте життя

Іноді після розриву відносин пари не розуміють чому це сталося. Насправді, вони могли самі зруйнувати своє особисте життя, не здогадуючись про це.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, які знаки Зодіаку здатні самостійно зіпсувати свої відносини.

Фото: from-ua.com

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Леви люблять піклуватися не тільки про себе, а й про навколишніх. Вони прагнуть зробити так, щоб всім навколо було добре, й іноді навіть в цьому перегинають палицю. Перебуваючи у відносинах, представники цього знака починають всіма силами опікати свою кохану людину, часом, забуваючи про здоровий глузд. Зірки рекомендують Левам: щоб не зіпсувати своє особисте життя – навчіться давати свободу другій половинці. І тоді ви зрозумієте, що не варто докладати стільки зусиль, щоб ваше спільне життя було щасливим.

Терези

Емілія Кларк Фото: instagram/emiliaclarkee

Народилася: 23 жовтеня 1986 року

Проблема людей, народжених під цим знаком Зодіаку, в тому, що вони не вміють бути по-справжньому щирими зі своєю коханою людиною. Ваги часто приховують свої емоції та рідко зізнаються партнеру у своїх почуттях. Причина криється в тому, що по своїй натурі вони є самодостатніми натурами, і бояться здатися в очах інших людей слабкими та вразливими. Іноді друга половинка Терезів може прийти до висновку, що вони просто не відчувають ніяких почуттів, і піти від них.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/scarlett.johansson.fc

Народилася: 22 листопада 1984 року

Часом може здатися, що Скорпіони бачать людину наскрізь. Вони не тільки помітять всі недоліки своєї другої половинки. Але й відкрито заявлять про них, що змусить кохану людину усвідомити, що вона далеко не ідеальна. Згодом їй може набриднути постійна критика з боку представника цього знака. У цьому випадку вони просто віддаляються.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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