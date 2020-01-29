Тирани й деспоти: топ-5 чоловічих імен із жахливим характером

Існують чоловічі імена, які, на думку астрологів, мають досить негативну енергетику. Вони є руйнівними і наділяють чоловіка такими рисами характеру, які роблять його безсердечним, жорстоким і деспотичним.

Звісно, це не означає, що всі власники цих імен є поганими людьми, адже, крім імені, варто враховувати знак Зодіаку, східний знак і, звичайно ж, виховання. Але все ж значення цих несприятливих імен протягом усього життя може чинити негативний вплив на характер чоловіка і зробити з нього чоловіка-тирана. Що це за імена, розповість OBOZREVATEL.

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Борис

Досить поширене ім'я Борис означає дослівно "борець". Власник цього імені протягом всього свого життя перебуває в стані битви, він нічого не отримує легко. Саме це робить жорстоким його характер і наділяє його деспотичністю. Борис не терпить заперечень і завжди й усюди прагне стати лідером. У сім'ї ж Борис встановлює авторитарний режим, а останнє слово завжди залишає за собою.

Тарас

Ім'я Тарас астрологи характеризують як бунтарське. Тарас бунтар за характером, що проявляється в ньому ще під час навчання в школі. Ім'я Тарас наділяє свого власника сварливим характером, бажанням протистояти і доводити свою правоту, порушувати правила і намагатися чимось виділитися із загальної маси.

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Тому Тарас не звертає уваги на правила, головне для нього – робити "не як усі". Чоловіки з цим ім'ям схильні до шкідливих звичок, що псує життя всій їх сім'ї.

Герман

Ім'я Герман має не найсприятливіше значення. Чоловіки з цим ім'ям з раннього дитинства дуже дратівливі, їм складно пригнічувати свою агресію. Герман зазвичай є емоційним і часто нестриманим. При цьому рідко йому вдається побудувати успішну кар'єру, щоправда, Герман, може досягти висот у творчості.

Чоловіки на ім'я Герман часто замкнуті і нетовариські, хоча досить привабливі і вміють сподобатися жінці. Однак Герман відштовхує від себе слабку стать і приймає спонтанні рішення, не обговорюючи їх з дружиною.

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Марк

Популярне зараз ім'я Марк насправді здатне наділити чоловіка егоцентризмом, вважають експерти. Марк вважає, що завжди в усьому правий і самостійно приймає рішення. У нього немає бажання прислухатися в сім'ї до думки жінки.

Марк досить замкнутий і рідко коли може відкрити свою душу. Він бажає бути господарем положення. Тому в шлюбі Марк часто вимагає від дружини і дітей повного підкорення, іноді сперечається до останнього, навіть якщо не має рації.

Владлен

Чоловіків на ім'я Владлен відрізняють такі якості, як лідерство, гординя, незалежність і навіть авторитарність. Владлен, як і Борис, завжди намагається бути першим. Цей чоловік не залишається без уваги жінок, проте, створивши сім'ю, сам приймає рішення, не даючи робити цього дружині.

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