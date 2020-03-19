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"Такого не було тисячу років": астролог назвав 4 дати завершення пандемії

9.7т
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Відомий авторитетний астролог Євген Волоконцев на своєму YouTube каналі зробив астрологічний аналіз того, що відбувається в світі процесу і припустив чотири варіанти розвитку подій.

"Як виглядає ситуація на небі зараз? Це велике скупчення планет в знаку Козерога. Ми знаємо, що Козерог – це знак заборони, заморозки, закритих територій. Це саме те, що зараз відбувається в світі. У Козерозі з 2008 року розташовується Плутон, вже третій рік розташовується Сатурн. Це жорсткі планети. Дві найважчі планети в одному з найважчих знаків Зодіаку.

"Такого не було тисячу років": астролог назвав 4 дати завершення пандемії

Те, що зараз відбувається в світі, вочевидь, пов'язано саме з цим з'єднанням, яке здатне викликати важкі катаклізми – аж до війн. Астрологи в своїх оглядах говорили, що перша світова і друга світова війни були на аспектах Сатурн-Плутон. І зараз, коли люди, наприклад, у благополучній Швейцарії приходять в магазини і бачать порожні полиці, вони кажуть: "Це просто війна".

Так, це війна без війни. Ми воюємо з вірусом. Це щось незвичайне? Так, потрійного з'єднання в Козерозі не було більше тисячі років, а з'єднання Плутона і Сатурна в Козерозі не було більше 500 років. Дійсно, зараз світ проживає щось екстраординарне, щось дуже жорстке, по ефектах – це військова обстановка. І ми бачимо, що відбувається з бізнесом людей: багато на межі розорення.

"Такого не було тисячу років": астролог назвав 4 дати завершення пандемії

Сьогодні у мене немає готового розуміння, який характер цього процесу – легкий, важкий або дуже важкий. Я можу сказати, що у мене є 4 ступені оцінки того, наскільки швидко це може закінчитися.

Сама оптимістична оцінка – до 11 квітня. Тому що до 11 квітня Меркурій перестане йти по знаку хвороб Рибам. Саме з 11 квітня Меркурій починає йти по знаку весни – Овна. Тобто, починається весна – ділова, інтелектуальна весна. Ця оцінка виглядає чудовою.

Оцінка середня: у нас буде досить важке затемнення в знаках Близнюки-Стрілець 5 червня. Один з піків вірусу хвороби може дотягнутися до цього літнього затемнення.

Третя сходинка – важка ситуація триватиме до кінця року, поки Юпітер не вийде з Козерога. Юпітер – планета багатства – в Козерозі знаходиться в знаку свого падіння. Падіння – це він падає в прямому сенсі слова. Ми бачимо, що багаті люди втрачають мільярди, а забезпечені люди стають на край прірви. До кінця року буде вкрай жорстка ситуація.

Найгірший сценарій – це три роки, поки Юпітер буде в кінці Зодіаку. Тобто, по 2022 рік включно.

Але ми з вами оптимісти. Тому будемо вважати, що найважча фаза – це ще 2 тижні, поки Марс не вийде з Козерога. Можливо, буде ще сплеск на затемненні на початку червня".

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Автор
Наталія Ульянкіна Наталія Ульянкіна
Тема
Астрологічний прогноз
Тег
гороскоп 2020
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