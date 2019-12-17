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Старіють швидше за інших: топ-4 знаки Зодіаку, які передчасно втрачають молодість

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Старіння — це неминучий процес, але з кожною людиною він відбувається по-своєму. Астрологи вважають, що це багато в чому залежить від приналежності до певних знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL підготував список з топ-4, які старіють швидше за інших.

Старіють швидше за інших: топ-4 знаки Зодіаку, які передчасно втрачають молодість

Фото: flytothesky.ru

Овен

Олена Темнікова

Олена Темнікова

Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Народилася: 18 квітня 1985 року

Овни часто виявляють негативні емоції, через що швидко старіють ментально та фізично. Постійні нерви та стреси не проходять безслідно. Астрологи радять представникам цього знаку не брати все близько до серця, і в будь-якій ситуації шукати позитивні сторони. Адже хороші емоції — найкращі ліки від старості.

Близнюки

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Фото: vogue.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Близнюки — дуже мудрі люди, яким судилося подорослішати та постаріти трохи раніше, ніж іншим. Річ у тім, що вони дуже люблять комфорт та безпеку, тому намагаються заздалегідь захистити себе від проблем. Крім того, представники цього знака часто тримають все в собі, переживають без приводу, що теж сильно старить. Тому їм потрібно розслабитися і також шукати в будь-якій ситуації позитивні сторони.

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Лев

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Представники цього знака з дитинства переконані — чим старша людина, тим більше до неї поваги. Тому задаються метою — якомога швидше стати такою серйозною людиною. Ще зі школи Леви старанно вдають із себе дорослого. А потрапивши нарешті у цей світ, починають несвідомо наслідувати старим — нити, скаржитися на нескінченну втому, але при цьому не намагатися нічого змінити у своєму житті.

Риби

Ріанна

Ріанна

Фото: instagram/badgalriri

Народилася: 20 лютого 1988 року

А ось у Риб винуватицею швидкого старіння є їхня активність. Вони працюють без перепочинку, намагаючись весь час заробляти все більше й більше. Представникам цього знака не знайомо, що таке відпочинок та релаксація. Вони самі себе заганяють, як скакового коня, витрачаючи свої життєві сили та енергію. У підсумку, в ранньому віці вони вже відчувають втому. Риби швидко дорослішають і рано старіють.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
гороскоп 2019
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