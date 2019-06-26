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"Станцюють на кістках": названі найбільш заздрісні знаки Зодіаку

18тЧитати матеріал російською

Іноді нам важко порадіти успіхам оточуючих, оскільки часто людині властиво вважати, що вона заслуговує на більше.

Ми любимо себе ставити на місце інших людей і здаватися кращими, проте часто це обертається не просто здоровою конкуренцією, а "чорною", злісною заздрістю.

Заздрість – зрадницьке почуття, яке може отруювати життя всім оточуючим. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найбільш заздрісні і кого варто побоюватися.

"Станцюють на кістках": названі найбільш заздрісні знаки Зодіаку

сноб

БЛИЗНЮКИ

Близнюки – лукавий і лицемірний знак Зодіаку, і іноді вони можу влаштувати підставу навіть своїм близьким. Вони схильні до заздрості більше за інших, тому що щиро впевнені, що гідні кращого і все їм повинно впасти з неба на голову. Якщо ж хтось починає перевершувати їх у чомусь, Близнюки можуть буквально вийти з себе і стати на стежку війни, тільки щоб "переплюнути" об'єкт своєї заздрості. Гороскоп сумісності радить не зв'язуватися з ними, якщо не готові протистояти їхньому негативу.

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ДІВА

Діви – самовпевнені і цинічні, вони не вірять у те, що хтось із їхнього оточення може бути кращим за них самих. Корона у них на голові перебуває цілодобово, тому вони не завжди можуть змиритися з перемогами сторонніх людей. Найчастіше Діви, як каже любовний гороскоп, намагаються побудувати союз із тими, хто помітно слабкіший за них. А все тому, що вони банально бояться конкуренції, а докладати зусиль для того, щоб стати кращим – абсолютно не їхній метод.

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РИБИ

Як і властиво "парним знакам Зодіаку", Риби – вельми лицемірні і нерідко починають вести нечесну гру. Вони намагаються очорнити своїх конкурентів тільки для того, щоб подати себе в більш вигідному світлі. І причина цьому тільки одна – заздрість. Насправді ж, Риби по своїй натурі дуже слабкі, тому не можуть протистояти тим, хто вже чогось досягнув. А якщо немає можливості обійти їх – значить треба зробити так, щоб усім навколо теж було погано.

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Тема
Астрологічний прогноз
Тег
гороскоп 2019
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Grich Lara
Grich Lara
І навіщо писати такі дурниці
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