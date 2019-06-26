"Станцюють на кістках": названі найбільш заздрісні знаки Зодіаку

Іноді нам важко порадіти успіхам оточуючих, оскільки часто людині властиво вважати, що вона заслуговує на більше.

Ми любимо себе ставити на місце інших людей і здаватися кращими, проте часто це обертається не просто здоровою конкуренцією, а "чорною", злісною заздрістю.

Заздрість – зрадницьке почуття, яке може отруювати життя всім оточуючим. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найбільш заздрісні і кого варто побоюватися.

сноб

БЛИЗНЮКИ

Близнюки – лукавий і лицемірний знак Зодіаку, і іноді вони можу влаштувати підставу навіть своїм близьким. Вони схильні до заздрості більше за інших, тому що щиро впевнені, що гідні кращого і все їм повинно впасти з неба на голову. Якщо ж хтось починає перевершувати їх у чомусь, Близнюки можуть буквально вийти з себе і стати на стежку війни, тільки щоб "переплюнути" об'єкт своєї заздрості. Гороскоп сумісності радить не зв'язуватися з ними, якщо не готові протистояти їхньому негативу.

ДІВА

Діви – самовпевнені і цинічні, вони не вірять у те, що хтось із їхнього оточення може бути кращим за них самих. Корона у них на голові перебуває цілодобово, тому вони не завжди можуть змиритися з перемогами сторонніх людей. Найчастіше Діви, як каже любовний гороскоп, намагаються побудувати союз із тими, хто помітно слабкіший за них. А все тому, що вони банально бояться конкуренції, а докладати зусиль для того, щоб стати кращим – абсолютно не їхній метод.

РИБИ

Як і властиво "парним знакам Зодіаку", Риби – вельми лицемірні і нерідко починають вести нечесну гру. Вони намагаються очорнити своїх конкурентів тільки для того, щоб подати себе в більш вигідному світлі. І причина цьому тільки одна – заздрість. Насправді ж, Риби по своїй натурі дуже слабкі, тому не можуть протистояти тим, хто вже чогось досягнув. А якщо немає можливості обійти їх – значить треба зробити так, щоб усім навколо теж було погано.

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