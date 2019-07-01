Сонячне затемнення 2 липня: як зміниться життя всіх знаків Зодіаку

Сонячне затемнення 2 липня 2019 року принесе безліч життєвих змін всім знакам Зодіаку.

Спостерігати його зможуть не всі, та й триватиме воно не довго, але свій доленосний слід все-таки залишить. OBOZREVATEL підготував інформацію про те, скільки триватиме сонячне затемнення, в якому знаку буде проходити і як його вплив позначиться на долі всіх знаків Зодіаку.

Точний час повного сонячного затемнення 2 липня 2019:

Повне сонячне затемнення буде проходити у вівторок о 22:24 за київським часом. Воно триватиме 4 хвилини і 33 секунди. У живу спостерігати за ним можна буде тільки на території Південної Америки. Також за явищем можна буде простежити і за допомогою безлічі онлайн-трансляцій, запланованих на цей день.

Сонячне затемнення відбудеться у знаку Рак

Як вплине сонячне затемнення на всі знаки Зодіаку

Сонячне затемнення 2 липня відбудеться в знаку Рак. Незважаючи на те, що воно триватиме всього кілька хвилин, вплив на всі знаки Зодіаку матиме істотний. Сильна енергетика Сонця може трансформувати свідомість і допомогти по-іншому поглянути на реальність.

Овен

Сонячне затемнення 2 липня для Овнів стане відправною точкою до великих можливостей, пов'язаних з подорожами. Можлива навіть перспектива зміни місця проживання, переїзду.

Телець

Ще більше нових відкриттів і можливостей в сфері фінансів і бізнесу принесе сонячне затемнення Тельцям. Крім того, цей період – прекрасна можливість розширити корисне коло спілкування.

Близнюки

Сонячне затемнення 2 липня – це прекрасний період для Близнюків, який підвищує шанси самотніх людей зустріти свою другу половинку. Або ж змінити існуючі токсичні стосунки на більш затишні і наповнені розумінням.

Рак

Як уже згадувалося вище, сонячне затемнення, проходить в знаку Рак. Тому найбільш масштабні трансформації очікують саме цей знак. При чому позитивні зміни відбудуться у всіх сферах життя і в досить короткий період – протягом трьох місяців.

Лев

Для Левів сонячне затемнення стане чудовою нагодою почати жити радісно, позбутися від негативу і поганої енергетики.

Діва

Що стосується Дів, то їм в період затемнення краще утриматися від прийняття важливих рішень, щоб у майбутньому не довелося шкодувати про це.

Терези

Представникам знаку Терези випаде можливість побачити справжні обличчя оточуючих і зрозуміти, хто є хто насправді.

Скорпіон

Вплив сонячного затемнення пророкує Скорпіонам позитивні зміни в житті. Це може бути, як кар'єрний ріст, так і підйом в житті в цілому.

Стрілець

Сонячне затемнення обіцяє Стрільцям насичене життя і досягнення поставлених цілей. Але при цьому не варто сподіватися, що все буде йти гладко, часом потрібно буде проявляти терпіння і наполегливість.

Козеріг

Народженим під знаком Козерога людям, сонячне затемнення допоможе прийняти вірне рішення щодо питань особистого життя.

Водолій

Водоліям сонячне затемнення принесе зміни в роботі. Це може стосуватися, як робочого графіку, простору, і навіть зміни керівництва.

Риби

Рибам варто очікувати нових витків подій в особистому житті. Цілком можливо, що події, які відбувалися в цій сфері 19 років тому, повторяться, але вже на новому рівні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що чекає Україну в період дії двох затемнень – сонячного затемнення 2 липня і місячного затемнення 17 липня.

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