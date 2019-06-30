Сонячне затемнення 2 липня: що не можна робити і як залучити удачу

2 липня 2019 року відбудеться повне сонячне затемнення. Найкраще його буде видно в Чилі та Аргентині, а також в південно-східній частині Тихого океану.

Цього разу сонячне затемнення пройде під заступництвом знака Зодіаку Рак. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як залучити удачу в цей день і що заборонено робити, щоб не нашкодити собі.

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Сонячне затемнення почнеться о 12:23 за Тихоокеанським часом (22:23 за київським).

За словами нумеролога Людмили Савіної, сонячне затемнення в Раку підкреслить тему сім'ї, відносин з батьками і дітьми, так що в цих сферах зміни найбільш вірогідні. Вплив сонячного затемнення може бути з 29 червня по 5 липня.

Що не можна робити в сонячне затемнення 2 липня

2 липня слід бути обережними і стримувати свої емоції, оскільки затемнення може принести вразливість, зайву чуйність і нав'язливу дружелюбність. З підсвідомості можуть піднятися пригнічені емоції, з якими нелегко буде впоратися. У цей період слід дотримуватися одного правила - всі сімейні проблеми необхідно залишити вдома.

Небажано в цей період здійснювати великі покупки, фінансові операції. Відкривати нову справу, починати втілювати в життя нові проекти також не варто, оскільки вони не принесуть очікуваних результатів.

Зустрічі або поїздки також слід перенести на інший час. Слід не сприймати серйозно образи, гучні висловлювання і обіцянки.

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Як залучити удачу вчасно сонячного затемнення 2 липня

2 липня 2019 року бажано провести в спокійній обстановці і не робити нічого незвичайного або ризикованого. День сонячного затемнення - гарний час для занять духовними практиками, які дозволять досягти повної гармонії з собою і світом.

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Цей час сприятливий для того, щоб вивчити щось нове, розширити свої знання, почати читати нову книгу. Щоб спрогнозувати своє найближче майбутнє слід використовувати практику першого місячного дня і скласти список бажань, які хотілося б здійснити протягом року. Також важливо налаштувати себе на успіх. 2 липня, в момент затемнення енергія Сонця допоможе позбутися від непотрібних зв'язків, застарілих ідеалів і цінностей.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, сонячне затемнення 2 липня можна використовувати для налагодження особистих відносин, накопичення матеріальних цінностей і відкриття нових можливостей заробітку, а також для заняття більш високого соціального становища.

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