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Сходити наліво — в крові: невірні знаки Зодіаку

15.8т Читати матеріал російською

Зрада — це завжди погано і болісно. Але так вже склалося, що відразу до неї відчувають тільки ті, кому хоч раз "наставляли рога".

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найбільше схильні до зрад. Їх варто уникати у своєму житті.

Скорпіон

Сходити наліво — в крові: невірні знаки Зодіаку

Скарлетт Йоханссон

Фото з Instagram

Народилася: 22 листопада 1984 року

Представники цього знака ніколи не належатимуть комусь одному. Вони легко захоплюються, постійно шукають нові враження і знаходять їх. Загалом Скорпіони вірять в любов, але як тільки відносини стають рутинними, їхні почуття тут же гаснуть. Вони починають шукати яскравих емоцій на стороні. Переробити людей, народжених під цим знаком Зодіаку, неможливо.

Рак

Сходити наліво — в крові: невірні знаки Зодіаку

Селена Гомес

Фото з Instagram

Народилася: 22 липня 1992 року

Ракам складно зберігати вірність. Вони весь час чимось незадоволені у своєму житті. Все це через те, що у представників цього знака дуже завищені вимоги до всього. Наприклад, другу половинку Раки шукають не просто найкращу, а ідеальну. Проблема в тому, що якщо знайти ідеал і довго на нього дивитися, можна знайти купу недоліків. Тому Раки і знаходяться в постійному пошуку, і нерідко ходять "наліво".

Риби

Сходити наліво — в крові: невірні знаки Зодіаку

Ріанна

Фото з Instagram

Народилася: 20 лютого 1988 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, часто закохуються. Вони зраджують своїм партнерам, за що нерідко бувають спіймані. Зрозумівши, що зробили помилку і скандалу не уникнути, Риби докладуть усіх зусиль, щоб кохана людина їх пробачила і знову повірила у вірність до гробової дошки. Але варто представникам цього знаку захопитися кимось — все повторитися знову.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.

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