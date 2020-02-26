Що не можна робити 29 лютого: астролог дала пояснення

Астролог Ефа Форіна розповіла про те, що, згідно з слов'янським повір'ям, 29 лютого не слід виходити з дому до сходу сонця.

У той же час в цей день можна провести ритуал, щоб заручитися підтримкою бога Касьяна. Про це астролог повідомила OBOZREVATEL.

За її словами, "у слов'ян 29 лютого був днем Касьяна, який вважався злим і недобрим. Тому його згадують раз в 4 роки, у високосний рік". "У цей день не можна сваритися і скандалити", – попередила Ефа Форіна.

У Касьянів день не можна виходити на вулицю, вірили слов'яни

Щоб попросити підтримку Касьяна "в своїх таємних справах", слід "встати на світанку, запалити 4 свічки темного кольору, встановивши їх на 4 монети, повернутися обличчям до вікна, і проговорити пошепки наступні слова: "Сонце красне встало, Касьяна до допомоги закликало, сьогодні день непростий – удачу дасть з собою. Магією високосною зазиваю і добра бажаю!"

"Після триразового проголошення замовляння відкрийте вікно, щоб удача увійшла в ваш дім. Свічки залиште догоріти. Бажано в цей день носити темний одяг", – порадила астролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна розповіла про "потрійне обнулення" в лютому 2020 року і пояснила значення дат з великою кількістю "двійок".

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