Рожеве суперлуння подарує рішення всіх проблем – астролог

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про те, що в ніч із 7 на 8 квітня відбудеться так зване рожеве суперлуння, яке спричинить сприятливий вплив.

"Це рожеве суперлуння дуже енергетично сприятливе. В натальній карті події немає жодного небезпечного з'єднання небесних тіл", – повідомив він OBOZREVATEL.

Як пояснив астролог, Місяць у цей день буде в з'єднанні із зіркою Арктур із сузір'я Волопаса, яка "вважалася зіркою Велеса, передвісницею багатства, врожаю й успіху". Крім того, "Арктур має позитивні якості Юпітера, Венери і Меркурія разом узятих", – додав Ігор Мехеда.

Він уточнив, що повний місяць пройде в зодіакальному знаку Терези, "що символізує настання періоду внутрішньої гармонії". "Рішення всіх проблем буде знайдено людьми зсередини, в своєму внутрішньому світі", – пообіцяв астролог.

Рожеве суперлуння https://minsknews.by/

"Повний Місяць вважався воротами між світами богів і людей, тому будь-які прохання, які люди звертають до вищих сил, у ніч повного місяця, будуть почуті і допомога прийде", – додав він.

За словами астролога, "сила рожевого суперлуння діятиме три ночі поспіль: з 7 на 8, з 8 на 9, з 9 на 10 квітня 2020 року".

Як писав OBOZREVATEL, 9 лютого можна було спостерігати "снігове" суперлуння. Супутник землі на небосхилі здавався значно більшим і світив яскравіше, ніж будь-коли.

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