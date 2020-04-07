Рожевий місяць-2020: як поводитися та на який знак Зодіаку він впливає

Рожевий Місяць, за даними астрологів, пройде в зодіакальному сузір'ї Терези. Таке поєднання буде позитивним для багатьох людей, але при цьому принесе чимало небезпек.

Жінкам в цей період потрібно шукати гармонію в родині, а чоловікам - будувати довгострокові плани, пише Комсомольская правда в Україні.

Чоловікам слід розібратися в робочих і ділових відносинах розумно і далекоглядно, а також більше часу проводити з рідними – це хороший період, щоб опрацювати старі образи. Жінкам слід присвятити цей період сім'ї і дому, щоб гармонізувати відносини і знайти внутрішній баланс.

Рожевий Місяць породжує в людях пристрасті і емоції, тому в цей період можливі сварки і з'ясування відносин.

pexels.com

У ніч з вівторка на середу вийде вирішити питання, які довго вас мучили. Це гарний час для прийняття важливих рішень. Також повний місяць астрологи пов'язують з новими починаннями і відновленням колишніх втрачених відносин.

На роботі в період суперповні не варто приймати необдумані рішення, це може спричинити фінансові витрати.

pexels.com

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