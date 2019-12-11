Рік Щура: астролог назвала секрет успіху

Астролог Ефа Форіна розповіла про те, що з першого дня року Білого Металевого Щура весь світ помітить глобальні зміни.

"Стихія Металу і цілеспрямованість Білого Щура принесуть багато приємних сюрпризів всім знакам Зодіаку", – сказала вона в блозі OBOZREVATEL.

Як уточнила астролог, Новий рік за китайським календарем настане 25 січня 2020 року. "Головне в рік Білого Металевого Щура - не проявляти ліні і слабкості, діяти напористо і самовпевнено, і тоді господиня року відчує в вас споріднену душу і допоможе вам добитися грандіозних успіхів навіть в найскладніших справах", – підкреслила вона.

Рік Білого Щура

Разом з тим Ефа Форіна додала, що Щур "не потерпить, якщо ви пустите справи на самоплив і будете сподіватися тільки на подарунки долі". Таким чином, рік Щура буде найбільш вдалим для амбітних і цілеспрямованих людей, сказала вона.

За прогнозами астролога, 2020 рік сприятливий для роботи, яка приносить задоволення і пов'язана з творчістю. Така діяльність забезпечить як добробут, так і кар'єрне зростання, пояснила вона.

Ефа Форіна повідомила про те, що, згідно зі східною традицією, рік Білоого Щура прекрасно підходить для зміни роду діяльності. "Везіння і удача будуть супроводжувати вас на новому напрямку", – пообіцяла вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна озвучила гороскоп по знаках Зодіаку на сонячне затемнення 26 грудня 2019 року. Зокрема, вона пояснила, який вплив воно спричинить на всіх жителів Землі.

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