Ретроградний Меркурій закінчився: що зміниться з 11 березня і коли наступний

Період негативного впливу ретроградного Меркурія, якому приписують різні неприємності, проблеми і конфлікти, закінчився 10 березня.

І вже 11 березня 2020 року розпочався новий сприятливий період. Однак не все так просто, адже вплив ретроградного Меркурія все ще триває. Детальніше про те, що таке ретроградний Меркурій, що зміниться після його закінчення і коли настане наступний, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Ретроградний Меркурій закінчився Pixabay

Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій – це період, коли людям з Землі здається, ніби планета рухається в зодіаку в зворотному напрямку. Насправді це всього-на-всього оптична ілюзія, і вчені не сприймають це явище всерйоз.

Водночас астрологи переконані, що саме ретроградний Меркурій є причиною різних неприємностей, проблем, конфліктів і навіть глобальних катаклізмів.

Коли буде наступний ретроградний Меркурій

2020 року ретроградний Меркурій чекає на нас тричі: в періоди з 17 лютого по 10 березня, з 18 червня по 12 липня і з 14 жовтня по 3 листопада.

Ретроградний Меркурій anna-gak.com

І хоча перший з них вже закінчився, астрологи вважають, що негативний вплив ретроградного Меркурія збережеться ще протягом двох тижнів, до кінця місяця.

Так, негативна енергія, яка впливає на комунікативну сферу і на сприйняття інформації, поступово зійде нанівець до 20-24 березня.

Ретроградний Меркурій закінчився: що зміниться з 11 березня

Новий, більш сприятливий період настане після молодика, коли Меркурій повернеться у свій баланс.

Тому до настання цього періоду, хоча б до 20 березня, краще відкласти всі великі покупки. Також потрібно бути готовим до можливих труднощів у спілкуванні, розбіжностей і нерозуміння на роботі.

Ретроградний Меркурій cheltv.ru

Однак не варто відмовлятися від нових пропозицій: можна влаштовуватися на нову роботу, підписувати важливі документи або, наприклад, будувати нові стосунки.

Також бажано оновити програмне забезпечення, відремонтувати старі гаджети або придбати нові.

Раніше OBOZREVATEL публікував точний гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

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