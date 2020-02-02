Ретроградний Меркурій у Рибах та Водолії: небезпечні дати вже близько

Кожного разу, коли настає період ретроградного Меркурія, все ускладнюється.

Найближча фаза цієї події підстерігає нас вже в середині поточного місяця - 17 лютого (з 2:54 по Києву). Триватиме вона до 10 березня (5:48 за Києвом).

Ретроградний рух Меркурія призводить до серйозних ускладнень в повсякденному житті. Плани можуть руйнуватися, партнери підводити, і в будь-який момент варто очікувати непорозумінь і нерозуміння оточуючих.

У ретроградний період Меркурія астрологи радять приділяти пильну увагу спілкуванню. В цей період все може піти не так.

Небезпечний цей час і для фінансового благополуччя. Коли планета увійде в ретроградну фазу, варто ретельніше стежити за витратами, частіше перевіряти рахунки і відкласти великі покупки на другу половину березня, пише Astrofame.

Якщо в житті намічається важлива подія, слід бути більш пильними, ніж зазвичай.

Ретроградні дати Меркурія в Рибах: божевільний період

З 17 лютого по 4 березня Меркурій буде в Рибах. Цей час може неприємно здивувати. Саме в ці дні існує найбільша небезпека зробити вчинки, про які ви в кінцевому рахунку пошкодуєте.

Ретроградний Меркурій у Водолії: час зосередитися

З 5 по 10 березня планета Меркурій стає ретроградною у Водолії, а це означає, що при запуску нових проектів або в реалізації давніх планів може трапитися несподіваний збій. Незважаючи на те, що протягом цих кількох днів буде складно взяти себе в руки, слід пам'ятати, що підвищена концентрація допоможе досягти успіху в починаннях.

Також з 5 по 10 березня – найкращий час приділити увагу речам, які давно опинилися на другому плані. Духовний розвиток, старе хобі, заняття спортом допоможуть пережити складний період.

Ретроградний рух Меркурія

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