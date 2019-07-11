Ретроградний Меркурій у липні 2019: що буде з фінансами та кар'єрою

Астрологи стверджують, що Меркурій – це та планета, яка відповідає за інтелект, а її вплив допомагає жити осмисленим життям. Меркурій вважається планетою розумової діяльності, спілкування та інтелектуальної енергії. Але, починаючи з 7 липня і аж до 2 серпня, планета рухатиметься у зворотному напрямку, таким чином Меркурій входить у ретроградний період.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, на які аспекти життя вплине ретроградний Меркурій і чого варто побоюватися в цей час.

Ретроградний період несприятливий для стосунків pixabay.com

Ретроградний Меркурій і стосунки

За даними астрологів, Меркурій, перебуваючи у ретроградному періоді, може істотно вплинути на стосунки між людьми, як у родині, дружбі, так і в романтичних починаннях.

Не варто в цей період обговорювати дуже важливі теми, або питання, які "накипіли". Також треба утриматися від спілкування з колишніми коханими і друзями, з якими зараз не найкращі стосунки. Ні до чого хорошого, окрім скандалу, це не призведе. Більше того, астрологи не радять одружуватися та вінчатися у цей час.

Ретроградний Меркурій і фінанси

У перші дні ретроградного періоду, починаючи з 7 липня, може виникати бажання витрачати гроші. Тому слід контролювати свій гаманець, щоб не "спустити" весь його вміст на абсолютно незаплановані покупки або зовсім непотрібні речі. Також бажано до завершення періоду не брати і не давати гроші в борг, не оформлювати кредити.

Ретроградний Меркурій і кар'єра

На робочі процеси ретроградний Меркурій може мати досить значний вплив. Оскільки планета відповідає за інтелект, то в цей період може погіршуватися увага, швидкість реакції та загальне самопочуття. Тому не варто ставити перед собою нову масштабну мету, і серйозніше підходити до будь-яких рішень. Якщо є запасний план або варіант у робочих питаннях, то використовуйте його ще на початку ретроградного періоду.

Ретроградний Меркурій – досить напружений період для всіх аспектів життя. Варто бути обережнішим, адже в цей час може бути поширено багато негативної інформації, пліток. Тому краще дати собі можливість до 2 серпня морально відпочити, і пропускати повз увесь негатив, намагатися більше спати і гуляти на свіжому повітрі, щоб не напружуватися у досить непростий астрологічний період.

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