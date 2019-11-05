"Ретроградний Меркурій": чим небезпечний і що не можна робити

Період "ретроградного Меркурія" небезпечний як для фізичного, так і для емоційного стану людини.

Про це попереджають астрологи і нумерологи. Зокрема, вони радять до 20 листопада нічого важливого не робити: не починати відносини, не укладати угод і не купувати автомобіль, передає ТСН.

"Тричі на рік буває ретроградний Меркурій. Хочемо ми цього чи ні, він впливає на наше життя. Це планета спілкування, руху, все, що пов'язано з торгівлею, угодами – вона нам говорить про те, що в цей період рух нашого життя зменшується. І небажано в цей час реєструвати фірми ", – говорить нумеролог Людмила Савіна.

"Ретроградний Меркурій" може бути небезпечний Ілюстрація

Замість відправлятися в подорож або купувати дорогі речі вона радить зустрічатися зі старими друзями і налагоджувати зіпсовані або втрачені відносини.

Явище, яке називають ретроградним Меркурієм, трапляється, коли Земля наздоганяє його по своїй орбіті і проходить повз. Крім того, "ретроградним Меркурієм" у астрологів прийнято вважати період, яким виправдовують невдачі.

У той же час астрономи висміюють такі переконання. Вони вважають, що астрологічні забобони є лише виправданням власного неробства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астролог Валентина Віттрок назвала сприятливі і небезпечні дні в листопаді 2019 року.

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