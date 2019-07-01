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Рахують кожну копійку: найжадібніші знаки Зодіаку

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Люди по-різному ставляться до грошей — одні вважають, що не в них щастя, інші просто люблять їх витрачати, а треті економлять. Однак, є така категорія людей, у яких ощадливість переходить в явну жадібність.

OBOZREVATEL пропонує список найжадібніших знаків Зодіаку.

Скорпіон

Рахують кожну копійку: найжадібніші знаки Зодіаку

Скарлетт Йоханссон

Фото з Instagram

Народилася: 22 листопада 1984 року

Скорпіони не люблять витрачати гроші на інших, але себе балують щосили. Вони ненавидять, коли у них просять в борг, але легко ведуться на лестощі, тому у них реально випросити деяку суму. Тільки потрібно обов'язково знати: люди, народжені під цим знаком Зодіаку, завжди пам'ятають, скільки на вас витратили, і потім будуть вимагати гроші назад. Та ще й з відсотками.

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Козеріг

Рахують кожну копійку: найжадібніші знаки Зодіаку

Ольга Бузова

Фото з Instagram

Народилася: 20 cічня 1986 року

Представники цього знака щосили намагаються жити за чужий рахунок, активно рахуючи власні гроші. Козероги до останнього будуть упиратися, тільки б не платити. Серед людей, народжених під цим знаком Зодіаку, до речі, повно альфонсів і утриманок. Тому їх потрібно остерігатися!

Телець

Рахують кожну копійку: найжадібніші знаки Зодіаку

Пенелопа Крус

Фото з Instagram

Народилася: 28 квітня 1974 року

Тельці є одними з найбільш жадібних знаків Зодіаку. Вони готові вбивати час на пошук більш дешевих товарів, навіть якщо різниця в ціні незначна. Ще представникам цього знаку часто здається, що всі намагаються їх обдурити. Тому вони не довіряють людям і дуже важко розлучаються з грошима.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.

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