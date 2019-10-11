"Я — найкраща": найбільш самозакохані знаки Зодіаку

Легка самозакоханість — не найжахливіша якість, але все повинно бути в міру.

OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, які зловживають цим почуттям. Вони вважають себе найкращими, тому часто перегинають палицю та ображають інших.

Фото: joinfo.ua

Овен

Олена Темнікова Фото з Instagram

Народилася: 18 квітня 1985 року

Овни абсолютно впевнені, що весь світ крутиться навколо них. І, як не дивно, вони не помиляються. Представники цього знака завжди знаходяться в центрі уваги. Адже вони настільки чарівні і харизматичні, що їм готові прощати їхній егоїзм і самозакоханість. Але варто зазначити, що в Овнів закохуватися небезпечно, адже навряд чи ваші почуття будуть взаємними. Адже їхнє серце зайняте лише своєю персоною.

Стрілець

Анна Сєдокова Фото з Instagram

Народилася: 16 грудня 1982 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, ніколи не сумніваються в тому, що вони найкращі. Скорпіони не терплять конкуренції, тому намагаються всіма способами заволодіти увагою. Якщо щось йде не так, як того хочуть представники цього знака, то вони одразу ж починають проявляти агресію, показуючи, хто в домі господар.

Риби

Ріанна Фото з Instagram

Народилася: 20 лютого 1988 року

Риби хоч і є одними з найбільш самозакоханих знаків, але є надія на виправлення. Вони можуть пожертвувати своїм останнім на користь іншої людини. Але не все так просто. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, допоможуть тільки тим, хто їх любить, величає і щиро до них ставиться. Інших же вони просто проігнорують.

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