П`ятниця, 13-го: на які знаки вплине найбільше

П'ятниця, 13-го — це день, який багатьох людей вводить в панічний жах. Традиційно таке поєднання числа і дня тижня вважається найнеприємнішим часом, повним небезпек і невдач.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, на які знаки Зодіаку п'ятниця, 13 у 2019 році вплине найбільше.

Скорпіон

У п'ятницю, 13 вересня, Скорпіони можуть зовсім не хотіти спілкуватися з навколишніми — навіть з рідними і друзями, не кажучи вже про незнайомців! Ймовірно, їм здасться, що розмови відволікають увагу від важливих питань. Тому постарайтеся усамітнитися і розібратися з завданнями, які вас турбують.

Фото: uf.ru

Близнюки

Близнюкам краще всього провести п'ятницю, 13 на самоті, не відвідуючи місця, де багато людей. Побудьте вдома з родиною, так безпечніше і найкраще для всіх. Якщо все ж запланували якісь зустрічі або заходи, будьте дуже уважними і обережними. У будь-якій ситуації тримайте себе в руках і залишайтеся спокійними.

Риби

Рибам в цей день необхідно пам'ятати, що життя — це зміни і від них не піти. Якщо що-небудь в п`ятницю, 13 числа похитне звичну вам рутину — не панікуйте, не метушіться, а краще подумайте, як можна адаптуватися до ситуації і отримати вигоду з неї.

Фото: ru.euronews.com

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