Повторити не захочеться: з якими знаками Зодіаку буде найгірший секс

Людина в житті може кардинально відрізнятися від того, якою вона буде в ліжку. Щоб не турбуватися можна звернути увагу на те, який знак Зодіаку у вашого партнера.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які знаки Зодіаку найгірші в ліжку.

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Близнюки

Навіть в ліжку цей знак Зодіаку не перестає думати про справи, майбутні зустрічі і турботи. Так що, пам'ятаєте, Близнюки завжди захоплені іншими, більш важливими речами, ніж сексом з вами.

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Рак

Рак буде втомлювати своєю емоційною залежністю, і навіть в момент пристрасті ви не зможете позбутися відчуття, що, якщо ви не помрете від почуттів до Рака, він образиться на вас на все життя.

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Діва

Діва прагне до ідеалу, і невідповідність сексу з її уявленням і розчарування від цього змусять вас якомога швидше покинути поле бою. Малоймовірно, що вам захочеться повторити секс з цим знаком Зодіаку.

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Стрілець

Стрілець більше любить стан душі під час закоханості, ніж сам акт любові. Як тільки цей знак Зодіаку виявиться перед вами голим – можете з ним прощатися.

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Козеріг

Якщо ви любите, щоб вам приділяли увагу, то зв'язок з Козерогом не принесе вам задоволення. Він настільки нудний, що ви будете ставити під сумнів навіть той факт, що ви перебуваєте з ним у ліжку.

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Риби

Можливо по початку вам буде весело займатися сексом з цим знаком Зодіаку, але пізніше вам точно стане занадто нудно.

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