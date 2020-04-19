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Повторити не захочеться: з якими знаками Зодіаку буде найгірший секс

1.5т
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Людина в житті може кардинально відрізнятися від того, якою вона буде в ліжку. Щоб не турбуватися можна звернути увагу на те, який знак Зодіаку у вашого партнера.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які знаки Зодіаку найгірші в ліжку.

Повторити не захочеться: з якими знаками Зодіаку буде найгірший секс

pexels.com

Близнюки

Навіть в ліжку цей знак Зодіаку не перестає думати про справи, майбутні зустрічі і турботи. Так що, пам'ятаєте, Близнюки завжди захоплені іншими, більш важливими речами, ніж сексом з вами.

Повторити не захочеться: з якими знаками Зодіаку буде найгірший секс

pexels.com

Рак

Рак буде втомлювати своєю емоційною залежністю, і навіть в момент пристрасті ви не зможете позбутися відчуття, що, якщо ви не помрете від почуттів до Рака, він образиться на вас на все життя.

Повторити не захочеться: з якими знаками Зодіаку буде найгірший секс

pexels.com

Діва

Діва прагне до ідеалу, і невідповідність сексу з її уявленням і розчарування від цього змусять вас якомога швидше покинути поле бою. Малоймовірно, що вам захочеться повторити секс з цим знаком Зодіаку.

Повторити не захочеться: з якими знаками Зодіаку буде найгірший секс

pexels.com

Стрілець

Стрілець більше любить стан душі під час закоханості, ніж сам акт любові. Як тільки цей знак Зодіаку виявиться перед вами голим – можете з ним прощатися.

Повторити не захочеться: з якими знаками Зодіаку буде найгірший секс

pexels.com

Козеріг

Якщо ви любите, щоб вам приділяли увагу, то зв'язок з Козерогом не принесе вам задоволення. Він настільки нудний, що ви будете ставити під сумнів навіть той факт, що ви перебуваєте з ним у ліжку.

Повторити не захочеться: з якими знаками Зодіаку буде найгірший секс

pexels.com

Риби

Можливо по початку вам буде весело займатися сексом з цим знаком Зодіаку, але пізніше вам точно стане занадто нудно.

Повторити не захочеться: з якими знаками Зодіаку буде найгірший секс

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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