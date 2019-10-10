Повний місяць у жовтні 2019: на які знаки Зодіаку вплине найсильніше

У жовтні 2019 року повний місяць можна буде спостерігати близько півночі 15 жовтня. У цей день деяким знакам Зодіаку доведеться не солодко, оскільки Місяць буде мати на них великий вплив.

Так, Ракам слід провести день на самоті, Овнам - присвятити себе роботі, а ось Дівам добре відпочити і вирішити завдання, котрі давно накопичилися. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, яким знакам слід бути уважними в повний місяць в жовтні.

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Овен

Овнам в повний місяць слід уважно ставитися до свого оточення. Будьте уважні до слів, які говорите і до власних думок. Місяць може принести вам велику удачу в цей день, тому сміливо укладайте угоди і спробуйте вирішити фінансові питання. Працюйте і ведіть за собою своє оточення.

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Діва

Дівам в повний місяць слід відпочити. місяць надасть свій благотворний вплив на цей знак і допоможе Дівам вирішити питання, котрі давно накопичилися. Не думайте про погане і не концентруйте увагу на негативі, оскільки ви можете залучити зло в своє серце. Тримайте помисли чистими і не сваріться ні з ким. У вас багато важливих місій попереду, тому не йдіть на за своїми бажаннями.

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Рак

На Раків повний місяць буде мати негативний вплив. Ви будете дратівливі і злі, тому постарайтеся провести цей день на самоті, щоб не провокувати конфлікти. Вам є про що подумати і вам є чим зайнятися. Вам не слід мати справу з грошима, якщо ви не хочете зазнавати збитків до наступного повного місяця.

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