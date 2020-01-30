Повний Місяць у Леві: чому лютий 2020 стане особливим

9 лютого нас чекає важлива астрономічна подія - повний Місяць у Леві.

Цей короткий період часу стане найважливішим у лютому, і одним з найважливіших за весь наступний рік.

Відома астрологиня Сьюзан Тейлор у виданні Astrofame пояснює, чому майбутній лютневий повний Місяць може стати переломним моментом для представників всіх знаків Зодіаку.

9 лютого космічні енергії будуть на піку, і кожна людина отримає можливість реалізувати свої найсміливіші амбіції, варто лише прикласти невеликі зусилля і не сидіти склавши руки.

Повний Місяць 9 лютого подарує сили, здатні допомогти в досягненні цілей.

"Якщо ви працюєте над важливим проєктом, обов'язково зробіть все можливе протягом цього періоду, якщо хочете домогтися успіху", - відзначає Сьюзан Тейлор.

9 лютого всі енергії посиляться і спонукають вас зізнатися собі в своїх очікуваннях, почуттях та переживаннях.

Настають зміни, так як саме 9 лютого є шанс прянть то саме, єдино правильне рішення, які в кінцевому підсумку приведе до успіху.

Місячна подія посилюється ще і присутністю Марса в знаках Вогню, а це гарантує успіх у всіх справах, які були розпочаті раніше в Молодик.

Також цей період – найвдаліший в році, щоб зайнятися своєю зовнішністю.

Повний місяць у Леві може також принести хороші новини, такі як підвищення в посаді, вдалі контракти, нові дружні або любовні стосунки.

Завдяки Місяцю лютий 2020 року стане відправною точкою, і попереду нас чекає успіх у відносинах і реалізація професійних амбіцій.

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