Повний Місяць 9 лютого дозволить зцілитися і стати сильніше: що потрібно робити

У неділю, 9 лютого 2020 року, настане повний Місяць в знаку Лева, що відкриє масу можливостей для всіх жителів Землі.

Супутник вступить у фазу повного Місяця вранці, і пробуде в ній до пізньої ночі.

Таке положення небесних тіл сприятливо для організації різних заходів, енергійного колективного проведення часу і розваг.

Парапсихолог і метафізик Наталія Мілагро вважає, що 9 лютого ідеальний час, щоб використати потоки енергії для зцілення власної гідності і душевних травм.

Відкривається можливість позбутися страхів, стати мудрішими, відкрити внутрішню силу і ліквідувати перешкоди на шляху до мети.

Для цього потрібно знайти внутрішню рівновагу, прислухатися до своєї інтуїції, записувати ідеї та обмірковувати бажання на життя, не забиваючи голову дрібними турботами.

Але потрібно бути і обережним, оскільки Лев загострює авантюрність і імпульсивність, через що варто відкласти прийняття важливих рішень і фінансові операції. Великий ризик посваритися на емоціях, а тому краще уникати конфліктів з близькими і тримати себе в руках.

Найкраще направити енергію в творчість або активні види відпочинку, щоб вона не знайшла вихід в негативних проявах.

Збільшується навантаження на серцево-судинну систему: всю систему кровообігу, тиск, саме серце і аорту. Рекомендується не здійснювати жодних маніпуляцій з організмом і влаштувати день відпочинку від прибирання, фізичної роботи і важких тренувань.

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