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Повне сонячне затемнення: з'явилося відео

3.3тЧитати матеріал російською

2 липня, о 12:22 за Тихоокеанським часом (22:22 за Києвом) спостерігалося повне сонячне затемнення.

Жителям України цього разу не пощастило насолодитися неймовірним явищем, проте ми живемо у вік технологій, тому це можна зробити, не відриваючись від комп'ютерів і мобільних телефонів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Повне сонячне затемнення: з'явилося відео

Twitter @ Jacksbaitandtac

Зокрема, спостерігати за сонячним затемненням випала доля жителям Південної Америки (по діагоналі з Ла-Серени до Буено-Айреса). Тривалість склала близько 4 хвилин.

Повне сонячне затемнення: з'явилося відео

Twitter @ JdileMadlen

Новини
Затемнення 2 липня "сфотографує" усіх - астролог

Це одна з головних подій літа. Тінь Місяця досягла поверхні океану на схід від Нової Зеландії.

Повне сонячне затемнення: з'явилося відео

instagram/derekbarraza

Повне сонячне затемнення: з'явилося відео

instagram/derekbarraza

Повне сонячне затемнення: з'явилося відео

instagram/derekbarraza

Повне сонячне затемнення: з'явилося відео

instagram/pulsebal

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віктор Базилей розповів про те, як коридор затемнень – сонячне затемнення 2 липня і місячне затемнення 17 липня – позначиться на зовнішньополітичних позиціях України.

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