Повне сонячне затемнення: з'явилося відео

2 липня, о 12:22 за Тихоокеанським часом (22:22 за Києвом) спостерігалося повне сонячне затемнення.

Жителям України цього разу не пощастило насолодитися неймовірним явищем, проте ми живемо у вік технологій, тому це можна зробити, не відриваючись від комп'ютерів і мобільних телефонів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, спостерігати за сонячним затемненням випала доля жителям Південної Америки (по діагоналі з Ла-Серени до Буено-Айреса). Тривалість склала близько 4 хвилин.

Це одна з головних подій літа. Тінь Місяця досягла поверхні океану на схід від Нової Зеландії.

.@WIRED Watch live as a total solar eclipse streaks across the sky in Chile https://t.co/woYZ0Bv2tF