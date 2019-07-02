Повне сонячне затемнення: з'явилося відео

2 липня, о 12:22 за Тихоокеанським часом (22:22 за Києвом) спостерігалося повне сонячне затемнення.

Жителям України цього разу не пощастило насолодитися неймовірним явищем, проте ми живемо у вік технологій, тому це можна зробити, не відриваючись від комп'ютерів і мобільних телефонів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Twitter @ Jacksbaitandtac

Зокрема, спостерігати за сонячним затемненням випала доля жителям Південної Америки (по діагоналі з Ла-Серени до Буено-Айреса). Тривалість склала близько 4 хвилин.

Twitter @ JdileMadlen

Це одна з головних подій літа. Тінь Місяця досягла поверхні океану на схід від Нової Зеландії.

instagram/derekbarraza

instagram/derekbarraza

instagram/derekbarraza

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.@WIRED Watch live as a total solar eclipse streaks across the sky in Chile https://t.co/woYZ0Bv2tF — TheTruthIsOutThere (@LaloperezL) 2 липня 2019 р.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віктор Базилей розповів про те, як коридор затемнень – сонячне затемнення 2 липня і місячне затемнення 17 липня – позначиться на зовнішньополітичних позиціях України.

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