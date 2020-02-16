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Як змінити своє життя: дизайнерка поділилася секретами феншуй

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З точки зору феншуй, щоб залучити до свого життя нові можливості та позитивні зміни, необхідно звільнити для них простір: позбутися безладу як вдома, так і в думках.

Кількома простими прийомами стародавньої даоської практики, які можна застосувати одразу, поділилася в ефірі ObozTV дизайнерка, консультантка з феншуй Сюзанна Ланьо.

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"Якщо людина працює у всіх напрямках, але все одно щось йде не так – як правило, варто шукати відповідь в просторі... Правильно відрегулюваний простір – при тому, що світ і якісь зовнішні обставини залишаються тими ж – дає можливість жити гармонійно і максимально швидко досягати своїх цілей", – пояснила Ланьо теорію феншуй.

Вона додала, що практично будь-яке приміщення можна привести в ідеальную віповідність конкретній людині. Для цього потрібно прибрати все негативне, обчислити за датою народження "енергетичне число", підібрати індивідуальні кольори, визначити і відрегулювати чотири сприятливі напрямки (особистих стосунків, успіху в бізнесі, здоров'я і мудрості).

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Однак існують і деякі загальні принципи феншуй, зазначила дизайнерка.

"Щоб прийшло щось нове та прекрасне в життя будь-якої людини – для цього має бути вільне місце. Це простір в душі, думках, у серці та в навколишньому середовищі. Щоб відбулися кардинальні позитивні зміни, потрібно звільнити простір. Починаючи з будинку" , – порадила вона.

За її словами, насамперед треба винести всі поламані чи порвані речі, звільнити кути, зробити генеральне прибирання.

"Звільнити простір будинку. Звільнити простір душі, є всілякі практики – медитації, афірмації, що завгодно. Звільнити серце від образ. Хоча би розпочати. Потім знайти свої цілі, мрії, активувати свої напрямки", – уточнила фахівчиня.

Перший крок у феншуй – розчистити простір і позбутися зайвого мотлоху

Перший крок у феншуй – розчистити простір і позбутися зайвого мотлоху

thesaltbox.co.za

Ланьо наголосила, що за феншуй можна облаштувати навіть невелику однокімнатну квартиру.

"Звичайно, якщо мова йде про маленьке захаращене приміщення, де багато предметів, які тягнуться з минулого, тоді про жодну гармонію не може йти мови. За рідкісним винятком. Але якщо очистити та звільнити це приміщення, застосувати правильні кольору, внести певні зміни до навколишнього оточення, як мінімум поставити в положення сили ліжко і диван, тоді позитивна енергія максимально увійде в будинок. Хоча кімната залишиться тієї ж квадратури", – розповіла вона.

"Простір має бути правильно організованим, щоб до нього текла (позитивна. – Ред.) енергія. А це не так складно, навіть в маленькому приміщенні", – резюмувала дизайнерка.

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Довідка:

Феншуй – від "вітер" (фен) і "вода, потоки" (шуй) – даоська практика символічного освоєння (організації) пространства. В основу лягла концепція про існування потоків енергії "ци". Вважається, що розташування дверей, вікон, предметів меблів тощо треба коригувати відповідно до цих потоків.

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Зони феншуй в квартирі: метод визначення за сіткою Багуа

pofenshuyu.com/

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Теги
квартира житло
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