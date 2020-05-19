Уже не первый год обсуждается вопрос судьбы Крыма, в том числе, среди астрологов. К сожалению, в отношении Крымского полуострова совершенно невозможно определить точную "дату рождения" на его территории первого государства, приходится опираться лишь на весьма приблизительные данные, а такого астрология не терпит.

Стандартные методы прогнозирования по натальным астрологическим картам тут невозможны. Поэтому приходится проводить большую подготовительную работу и применять другие методы астрологического анализа. В частности – оценивать гороскоп территории по судьбе коренного народа.

На протяжении всей истории Крыма было лишь несколько периодов, когда полуостров принадлежал тем, для кого он является Родиной – крымским татарам. Слишком лакомый это кусочек Земли, слишком притягателен он для других государств. И слишком слабые силы у коренного населения Крыма для отражения вражеских набегов на свою прекрасную землю.

Если составлять прогноз для Крыма с позиции крымскотатарского народа, то вновь обрести независимость и получить власть в Крыму он сможет не ранее середины тридцатых годов нашего века. До этого срока никаких аспектов, свидетельствующих о возможности для крымских татар вернуть себе свою Родину, планеты не предлагают.

Однако и под российской оккупацией Крым на этот раз долго не пробудет. Под Российской империей (с принудительным переселением крымских татар с полуострова в северное Причерноморье в 1778 году и двумя волнами вынужденной массовой эмиграции татар в 1783 году и 1860 – 1862 годах), а затем в составе СССР (с депортацией татар в 1928 – 1931 годах, крымских немцев в августе 1941 года и новой очередной высылкой татар в 1944 году) Крым пробыл в общей сложности около двух столетий из своей многотысячелетней истории.

Под Россией Крым долго не пробудет

Под нынешней оккупацией Российской Федерации пробудет и того меньше – лишь несколько лет. До тех пор, пока путинская Россия не потеряет силу. А случится это в самом ближайшем будущем.

Станет ли после этого Крым снова украинским? Скорее всего, нет. Очевидно, ему предстоит ещё не раз сменить свою государственную принадлежность, однако его возвращение в состав Украины всё же маловероятно.

Хотелось бы поскорее перевернуть очередную печальную страницу жизни многострадального крымскотатарского народа и пожелать ему поскорее снова обрести свою Родину.

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