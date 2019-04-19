Плювати на вас: найегоїстичніші знаки Зодіаку

Егоїзм — почуття, закладене в людину самою природою. Однак одні люди схильні до нього більше, ніж інші.

OBOZREVATEL склав список з найбільш егоїстичних знаків Зодіаку.

Телець

Пенелопа Крус Фото: instagram/penelopecruzoficial

Народилася: 28 квітня 1974 року

Тельці — королі егоїзму. У будь-якій ситуації вони переслідуватимуть власну вигоду та інтереси. При цьому людей, народжених під цим знаком Зодіаку, не можна назвати злими. Вони виявляють цю якість лише тому, що точно знають, чого хочуть, і йдуть до цієї мети. Для них власні плани найважливіші.

Стрілець

Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

Народилася: 16 грудня 1982 року

Для представників цього знака не існує настрою інших людей. Якщо вони добре почуваються, то все чудово, а якщо їм погано, то погано має бути все і в усіх. Також Стрільці щиро переконані, що хтось повинен у цьому житті любити себе, а комусь відведена роль догоджати. Ну, а робити щось для інших — це точно не про Стрільців.

Водолій

Дженіфер Еністон Фото: viva.ua

Народилася: 11 лютого 1969 року

Водолії народжуються лідерами, тому вони вважають, що світ належить їм, і все має обертися навколо них. Вони завжди роблять все, що їм подобається. Представники цього знака не знайомі з емпатією і ніколи не ставлять себе на місце інших. Вони досить байдужі до оточення. Крім цього Водолії — дуже імпульсивні і легко спалахують навіть без причини.

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