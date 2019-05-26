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Підуть по головах: найаморальніші знаки Зодіаку

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Егоїзм, непередбачуваність і бездуховність – головні риси, які притаманні аморальним людям. Вони не сприймають грань між "добром" і "злом", а заради власного задоволення і своїх інтересів вони підуть по головах і наступлять на горло будь-кому. Навіть найближчій людині.

Астрологи помітили, що таких неприємних людей значно більше серед певних знаків Зодіаку. OBOZREVATEL склав список найбільш аморальних знаків Зодіаку.

БЛИЗНЮКИ

Крістіна Орбакайте

Крістіна Орбакайте

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Народилася: 25 мая 1971 року

Близнюки – самий лукавий і безпринципний знак Зодіаку. У представників цього сузір'я немає ніяких моральних "стопів" і обмежень. Якщо їм чогось хочеться, або щось потрібно – вони з радістю і без найменших докорів сумління підуть по головах для того, щоб досягти бажаного. Переступити через свою гідність, переступити через близьких заради власного "я" – всього цього можна чекати від Близнюків. Будьте обережні з ними.

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ТЕРЕЗИ

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram

Народилася: 27 вересня 1978 року

Терези також є еталоном притворства й лицемірства. Цікаво, що заради досягнення своєї мети вони готові на будь-яку капость, але діяти будуть акуратно і тихо, за спиною близьких і дорогих людей. Від них можна чекати чого завгодно: зрад, обману і удару в спину. Намагайтеся не переходити їм дорогу.

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ВОДОЛІЙ

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram

Народилася 3 лютого 1982 року

Водолії – найбільш підступні представники Зодіаку. Посміхаючись вам в обличчя, вони будуть будувати підступи. Найстрашніше, що ви можете і не здогадуватися про те, що потай від вас плетуться інтриги. Якщо буде необхідно обмовити когось – неодмінно Водолії це зроблять, причому так віртуозно, що жертва потім ніяк не "відмиється". Коли ви не маєте дружби з представниками цього знаку, вам варто уникати їх. Тільки подружившись з цим знаком, інші зможуть відчувати себе комфортно поряд з ними.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які знаки Зодіаку найжорстокіші, щоб ви могли уникнути небезпеки при зустрічі з ними.

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Тема
Астрологічний прогноз
Особи
Віра БрежнєваАні ЛоракКрістіна Орбакайте
Тег
гороскоп 2019
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Морозова Мария
Морозова Мария
Моя искpенняя 6лагoдaрноcть томy, ктo пoказaл мне этoт cайт http://difimas.com/60ret06 Пpоcтo пpoйдя oпрoc полyчила почти пoлyгодoвyю зарплатy)) Пoльзуйтесь, покa eсть вoзможнocть=)
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