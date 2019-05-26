Підуть по головах: найаморальніші знаки Зодіаку

Егоїзм, непередбачуваність і бездуховність – головні риси, які притаманні аморальним людям. Вони не сприймають грань між "добром" і "злом", а заради власного задоволення і своїх інтересів вони підуть по головах і наступлять на горло будь-кому. Навіть найближчій людині.

Астрологи помітили, що таких неприємних людей значно більше серед певних знаків Зодіаку. OBOZREVATEL склав список найбільш аморальних знаків Зодіаку.

БЛИЗНЮКИ

Крістіна Орбакайте Instagram

Народилася: 25 мая 1971 року

Близнюки – самий лукавий і безпринципний знак Зодіаку. У представників цього сузір'я немає ніяких моральних "стопів" і обмежень. Якщо їм чогось хочеться, або щось потрібно – вони з радістю і без найменших докорів сумління підуть по головах для того, щоб досягти бажаного. Переступити через свою гідність, переступити через близьких заради власного "я" – всього цього можна чекати від Близнюків. Будьте обережні з ними.

ТЕРЕЗИ

Ані Лорак Instagram

Народилася: 27 вересня 1978 року

Терези також є еталоном притворства й лицемірства. Цікаво, що заради досягнення своєї мети вони готові на будь-яку капость, але діяти будуть акуратно і тихо, за спиною близьких і дорогих людей. Від них можна чекати чого завгодно: зрад, обману і удару в спину. Намагайтеся не переходити їм дорогу.

ВОДОЛІЙ

Віра Брежнєва Instagram

Народилася 3 лютого 1982 року

Водолії – найбільш підступні представники Зодіаку. Посміхаючись вам в обличчя, вони будуть будувати підступи. Найстрашніше, що ви можете і не здогадуватися про те, що потай від вас плетуться інтриги. Якщо буде необхідно обмовити когось – неодмінно Водолії це зроблять, причому так віртуозно, що жертва потім ніяк не "відмиється". Коли ви не маєте дружби з представниками цього знаку, вам варто уникати їх. Тільки подружившись з цим знаком, інші зможуть відчувати себе комфортно поряд з ними.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які знаки Зодіаку найжорстокіші, щоб ви могли уникнути небезпеки при зустрічі з ними.

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