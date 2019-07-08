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Пекельний характер: найкапосніші знаки Зодіаку

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У кожного в оточенні є люди, з якими дуже складно спілкуватися: вони або відразу провокують конфлікти, або ображаються на абсолютно адекватні висловлювання у свою сторону.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найкапосніші, щоб ніколи з ними не зв'язуватися.

Стрілець

Пекельний характер: найкапосніші знаки Зодіаку

Анна Сєдокова

Фото з Instagram

Народилася: 16 грудня 1982 року

Представники цього знака досить образливі і імпульсивні. Вони не вміють і не хочуть стримувати свої емоції через свою нестерпність, можуть придумувати жорстокі плани і мстити вам. Однак Стрільці дуже швидко відходять, якщо їхні проступки мають серйозні наслідки. Вони готові просити вибачення і загладжувати провину.

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Рак

Пекельний характер: найкапосніші знаки Зодіаку

Селена Гомес

Фото з Instagram

Народилася: 22 липня 1992 року

Ракам подобається влаштовувати сцени, мета яких — привернути підвищену увагу до власної персони. Їх захоплює сам процес сварки, але вони не вміють вчасно зупиняти наростаючий скандал, і можуть наговорити багато зайвого. Зазначимо, що вередують представники цього знака без злого умислу, а просто тому, що не мають чим себе зайняти.

Риби

Пекельний характер: найкапосніші знаки Зодіаку

Ріанна

Фото з Instagram

Народилася: 20 лютого 1988 року

Люди, народжені під ці знаком Зодіаку, впевнені у своїй привабливості. Риби обожнюють компанії і увагу, і вважають, що весь світ повинен крутитися навколо них. А якщо цього не відбувається, вони починають лютувати. Тому потрібно оточувати представників цього знака максимальною турботою і повагою. Вони відчують свою значущість для вас і будуть менше вередувати.

Раніше OBOZREVATEL склав список найбільш підлих знаків Зодіаку, від яких варто триматися подалі.

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