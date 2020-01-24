Остерігайтеся цих трьох імен: чоловіки, за яких краще не виходити заміж

Кажуть, ім'я багато значить у житті людини. Так, на думку астрологів, є імена, які несприятливо впливають на характер, а чоловіки, що володіють такими іменами, часто бувають ненадійними і просто не створеними для сімейного життя.

Тому шлюб з такими чоловіками може скластися невдало. Що це за фатальні імена, – розповість OBOZREVATEL.

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Роман

Роман характеризується астрологами як нерішучий чоловік, якому притаманні страх приймати самостійні рішення і залежність від інших, більш сильних особистостей. Тому майбутня дружина Романа повинна бути готова до того, що їй доведеться самотужки вирішувати ключові проблеми в сім'ї.

Крім того, на думку фахівців, Романи, які схильні бігти від сімейних труднощів, часто намагаються знайти розвагу на стороні. Ймовірно, з таким чоловіком буде цікаво хіба що якійсь "залізній леді", якій до душі тихий і слухняний чоловік під боком.

Артур

Хто знає Артуров, той підтвердить, що часто вони бувають упертими, дико ревнивими і дуже запальними. Чоловік на ім'я Артур схильний поважати лише власну думку. Компроміс з Артуром можливий тільки в тому випадку, якщо його дружиною стане жінка з ще більш сильним і впертим характером, яка зможе приборкати свавільного чоловіка.

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Кирило

Кирило характеризується астрологами як вимогливий егоїст, який вважає, що земля крутиться навколо нього одного. Багато Кирилів виросли "матусиними синочками", яких виховали з усвідомленням, що краще них немає нікого на світі. Так що, на думку фахівців, не кожна жінка зможе ужитися з Кирилом.

Варто відзначити, що далеко не всі чоловіки, які носять перераховані вище імена, володіють такими якостями. Тому робити якісь висновки варто лише після того, коли ви самі познайомитесь із людиною.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яке ім'я чоловіка, на думку астрологів, буде для вас щасливим.

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