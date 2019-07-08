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Особливе 9 липня: як не зіпсувати долю

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Серединна точка між сонячним затемненням 2 липня і місячним затемненням 17 липня, яка випадає на 9 липня, "перетворює на реальність всі думки і бажання".

Саме тому вкрай важливо в цей день практикувати позитивне мислення. Про це OBOZREVATEL розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Польова квітка, ілюстрація

Польова квітка, ілюстрація

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"Серединні точки між затемненнями мають досить жорсткі характеристики: все, сказане і задумане, реалізується в реальному житті", – наголосив він.

"Тому в дні серединних точок між затемненнями рекомендується генерувати позитив – і він обов'язково здійсниться. 9 липня мислимо позитивно!" – закликав Ігор Мехеда.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда прокоментував інформацію про чотири астероїди, які летять до Землі і теоретично можуть стати причиною загибелі планети.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивСонячне затемнення
Особа
Ігор Мехеда
Тег
Місячне затемнення
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