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Ось що потрібно обов"язково зробити до 20 березня

2.5т
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Транзитні Сонце і Меркурій продовжують своє занурення в глибини знака Риб,

Це означає, що настав хороший час для розвитку інтуїції, самопізнання, пошуку внутрішніх сенсів і підведення підсумків перед новим циклом, який тільки починається.

Ось що потрібно обов"язково зробити до 20 березня

20 березня в 5:49 - в День Весняного Рівнодення.

Зараз ми проживаємо з вами дні Дельфіна - нульові Сонячні дні

Період до 20 березня рекомендується присвятити підбиттю підсумків, переосмисленню свого досвіду, наведенню порядку у внутрішньому і зовнішньому просторі, концентрації та емоційній рівновазі.

Позбавляйтеся від всього старого і непотрібного: кілограмів, негативних установок, страхів, думок, образ. Відпускайте старі стосунки, невдалі проекти, ілюзії. Розвантажте помешкання від старого мотлоху, а комп'ютери і гаджети - від зайвих даних.

Загадаєш нові справи в нульові дні - не реалізуєш. Не варто влаштовуватися на роботу, запускати новий проект або стартап. Вдало піде лише те, що саме "пливе в руки".

Займайтеся творчістю, дивіться кіно, гуляйте, приділяйтте більше часу сну, медитуйте. Результати принесе спілкування з психологом, арт-терапевтом, астрологом.

Це період підготовки нашої душі і тіла до нового витка життєвого циклу, прийняття нових енергій. Для цього важливо:

  • перепросити і простити своїх кривдників

  • відпустити минуле, очиститися максимально від усього, що утримує в рамках старих програм і перешкоджає розвитку

  • віддати борги і виконати всі обіцянки

  • завершити справи, що давно тягнуться і осмислити їх результати

  • привести в порядок своє домашнє майно і робочий простір

  • побути наодинці з собою, збалансувати і гармонізувати свій внутрішній стан

  • очистити своє тіло, посидіти на дієті.

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Автор
Вероніка Старс Вероніка Старс
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Вероніка Старс
Тег
гороскоп 2020
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