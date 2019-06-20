Обережно, небезпечно для життя! Найагресивніші знаки Зодіаку

Іноді всім нам складно стримати злість із різних причин. Але існує категорія людей, для яких напруженість і агресія – нормальний стан.

Так, особливо важко спілкуватися з тими, хто стовідсотково впевнений у своїй правоті, а щоб довести її, дехто готовий піти по головах. Нерідко такі особливості характеру зв'язні з вихованням, специфікою оточення і навіть незрозумілими фактами, серед яких також і астрологічні показники.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найагресивніші і найбільш конфліктні. Від таких людей варто триматися подалі.

Рixabay

СКОРПІОН

Представники цього знаку володіють твердим характером, вміють відстоювати свою думку, при чому роблять це абсолютно аргументовано. Але час від часу у них настає якесь помутніння розуму, і вони вже не можуть контролювати свою злість. В такому стані їм краще не потрапляти на очі – це небезпечно для життя. Гороскоп сумісності радить слабким знакам Зодіаку, які не володіють лідерськими якостями і залізобетонними нервами, не намагатися будувати з ними стосунки – Скорпіони просто вас "зжеруть".

ОВЕН

Овни – ледь не найбільш агресивний знак Зодіаку. Вони дуже вперті і свою правоту (навіть якщо насправді не мають рації) будуть доводити за будь-яку ціну. Якщо буде потрібно – вони можуть на вас накричати, образити і навіть побити. Все залежить від того, наскільки сильно ви наступили їм на "хворе місце". Любовний гороскоп каже, що з Овнами краще ніколи не сперечатися, тому якщо ваш партнер належить до цього знаку, у вас є тільки два виходи: або терпіти і ніколи не суперечити, або постійно сваритися. Зате Овни дуже вірні – і це величезний плюс.

ВОДОЛІЙ

Водолії – часто зрадницьки тихі, тому ніколи не знаєш, чого саме від них очікувати. Однак, якщо ви доведете їх до стану злості – швидше ховайтеся. Водолії можуть бути дуже агресивними, а сварка з ними обов'язково продовжиться на тривалий час. Із Водоліями дуже складно миритися, тому що цей знак Зодіаку – принциповий і непоступливий. Ви ніколи не дізнаєтеся, коли саме вони на вас нападуть, так що завжди намагайтеся діяти обережно.

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