Нумеролог передбачив відкриття "Воріт Долі" в лютому

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про те, що дати з великою кількістю "двійок" в лютому 2020 року утворюють так звані Врата Долі.

За його словами, той факт, хто всі дати з 20 по 29 лютого будуть містити по 4 "двійки", вказує на числову матрицю, яка має особливе значення. Про це нумеролог розповів OBOZREVATEL.

"До числової матриці 02022020, 12022020, 20022020, 22022020 додається дата 21022020. Всі ці п'ять дат містять чотири двійки і складають розширені "Врата Долі" – числову матрицю 5х8", – зауважив він.

Дати з "двійками" в лютому утворюють "Врата Долі", сказав Ігор Мехеда

"Але і це ще не все. Дати з 20 по 29 лютого – 10 дат – містять також по 4 "двійки" у даті кожна. А число 10 в нумерології означає початок нового циклу, оборот колеса Фортуни", – продовжив він.

Таким чином, "з 1 березня 2020 розпочнуться нові цикли розвитку багатьох процесів на Землі. У поєднанні зі зростаючим Місяцем це дає шанси задуманим бажанням швидко втілитися", – пообіцяв астролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна розповіла про те, що в зв'язку з великою кількістю "двійок" в даті 20 лютого 2020 року, в цей день духовні практики дозволять відновити енергетичний баланс організму.

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